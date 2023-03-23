В США запустили первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
Вечером 22 марта первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета-носитель Terran 1 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал NBC News.
Ракета стартовала в 23.25 по восточному времени (7.25 мск). Однако спустя несколько минут полета в верхней ступени возникла проблема, из-за которой корабль не смог выйти на орбиту. Отмечается, что ракета не несла грузы или спутники.
Миссия получила название Good Luck, Have Fun («Удачи, повеселитесь». — Прим. «Ведомостей»). Целью запуска было изучить, как ракета-носитель функционирует на стартовой площадке и во время полета.
Разработкой ракеты занимается Relativity Space. В компании заявили, что, несмотря на неудачный запуск, инженерам удалось собрать достаточно данных, чтобы убедиться, что «полет ракет, напечатанных на 3D-принтере, возможен». Там добавили, что в ближайшие дни специалисты изучат, что случилось с ракетой во время полета.
В Twitter Relativity Space сообщила, что Terran 1 успешно преодолела максимальное аэродинамическое сопротивление (MAX-Q). Теперь компания займется разработкой следующего космического аппарата Terran R.
NBC News отмечает, что ракеты с деталями, напечатанными на 3D-принтере, летали в космос и раньше. Terran 1 отличается от предшественников тем, что состоит примерно на 85% из таких деталей, на принтере были напечатаны даже двигатели корабля. В Relativity Space заявили, что намерены увеличить показатель до 95%.