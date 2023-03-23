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В США запустили первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Ведомости

Вечером 22 марта первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета-носитель Terran 1 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал NBC News. 

Ракета стартовала в 23.25 по восточному времени (7.25 мск). Однако спустя несколько минут полета в верхней ступени возникла проблема, из-за которой корабль не смог выйти на орбиту. Отмечается, что ракета не несла грузы или спутники. 

Миссия получила название Good Luck, Have Fun («Удачи, повеселитесь». — Прим. «Ведомостей»). Целью запуска было изучить, как ракета-носитель функционирует на стартовой площадке и во время полета.

Как Relativity Space печатает ракеты на 3D-принтере

​И что компания собирается делать на Марсе

Разработкой ракеты занимается Relativity Space. В компании заявили, что, несмотря на неудачный запуск, инженерам удалось собрать достаточно данных, чтобы убедиться, что «полет ракет, напечатанных на 3D-принтере, возможен». Там добавили, что в ближайшие дни специалисты изучат, что случилось с ракетой во время полета.

В Twitter Relativity Space сообщила, что Terran 1 успешно преодолела максимальное аэродинамическое сопротивление (MAX-Q). Теперь компания займется разработкой следующего космического аппарата Terran R. 

NBC News отмечает, что ракеты с деталями, напечатанными на 3D-принтере, летали в космос и раньше. Terran 1 отличается от предшественников тем, что состоит примерно на 85% из таких деталей, на принтере были напечатаны даже двигатели корабля. В Relativity Space заявили, что намерены увеличить показатель до 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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