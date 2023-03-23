В США запустили первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

NBC News отмечает, что ракеты с деталями, напечатанными на 3D-принтере, летали в космос и раньше. Terran 1 отличается от предшественников тем, что состоит примерно на 85% из таких деталей, на принтере были напечатаны даже двигатели корабля. В Relativity Space заявили, что намерены увеличить показатель до 95%.