Маск ввел лимит на количество просмотров постов в Twitter

Лимит был установлен 1 июля. Бизнесмен объяснил это решение «крайне высоким уровнем сбора данных и манипулированием системой». По его словам, ограничения будут действовать временно. Изначально лимит составлял 6000, 600 и 300 постов в день. После Маск сообщил об увеличении квоты.