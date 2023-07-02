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Маск ввел лимит на количество просмотров постов в Twitter

Ведомости

Twitter временно ограничил количество твитов, которые пользователи смогут прочитать в течение суток, сообщил владелец соцсети Илон Маск. Теперь лимит составляет 10 000 для верифицированных пользователей, 1000 - для неверифицированных и 500 - для новых аккаунтов.

Лимит был установлен 1 июля. Бизнесмен объяснил это решение «крайне высоким уровнем сбора данных и манипулированием системой». По его словам, ограничения будут действовать временно. Изначально лимит составлял 6000, 600 и 300 постов в день. После Маск сообщил об увеличении квоты.

Объявление Маска совпало по времени с массовым сбоем в работе сети микроблогов, на который, по данным Downdetector, в течение дня жаловались тысячи пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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