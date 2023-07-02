Маск ввел лимит на количество просмотров постов в Twitter
Twitter временно ограничил количество твитов, которые пользователи смогут прочитать в течение суток, сообщил владелец соцсети Илон Маск. Теперь лимит составляет 10 000 для верифицированных пользователей, 1000 - для неверифицированных и 500 - для новых аккаунтов.
Лимит был установлен 1 июля. Бизнесмен объяснил это решение «крайне высоким уровнем сбора данных и манипулированием системой». По его словам, ограничения будут действовать временно. Изначально лимит составлял 6000, 600 и 300 постов в день. После Маск сообщил об увеличении квоты.
Объявление Маска совпало по времени с массовым сбоем в работе сети микроблогов, на который, по данным Downdetector, в течение дня жаловались тысячи пользователей.