Арнольд Шварценеггер заявил, что «Терминатор» стал реальностью

«Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет. В «Терминаторе», мы говорим о машинах, которые осознают себя и берут верх. Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия или что-то футуристическое. Это здесь и сейчас», – заявил Шварценеггер на вечере в Лос-Анжелесе, посвященной выходу двухтомника «Арнольд» о жизни актера.