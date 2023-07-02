Газета
Технологии

Арнольд Шварценеггер заявил, что «Терминатор» стал реальностью

Ведомости

Актер Арнольд Шварценеггер заявил о сходстве между искусственным интеллектом в культовой кинофраншизе «Терминатор» и жизнью в наши дни. Об этом сообщило издание People.

«Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет. В «Терминаторе», мы говорим о машинах, которые осознают себя и берут верх. Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия или что-то футуристическое. Это здесь и сейчас», – заявил Шварценеггер на вечере в Лос-Анжелесе, посвященной выходу двухтомника «Арнольд» о жизни актера.

Арнольд Шварценеггер исполнил заглавную роль киборга-убийцы в кинофраншизе «Терминатор». В первой части серии рассказывается история противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984 г. из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания.

Ранее Илон Маск заявил, что у ИИ «есть потенциал для уничтожения цивилизации», и также напомнил, что подобный сценарий обыгрывался в серии фильмов «Терминатор». «Но все произойдет не как в «Терминаторе», потому что разум будет находиться в центрах обработки данных. Роботы будут лишь конечным фактором», – подчеркнул он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных