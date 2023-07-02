Арнольд Шварценеггер заявил, что «Терминатор» стал реальностью
Актер Арнольд Шварценеггер заявил о сходстве между искусственным интеллектом в культовой кинофраншизе «Терминатор» и жизнью в наши дни. Об этом сообщило издание People.
«Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет. В «Терминаторе», мы говорим о машинах, которые осознают себя и берут верх. Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия или что-то футуристическое. Это здесь и сейчас», – заявил Шварценеггер на вечере в Лос-Анжелесе, посвященной выходу двухтомника «Арнольд» о жизни актера.
Арнольд Шварценеггер исполнил заглавную роль киборга-убийцы в кинофраншизе «Терминатор». В первой части серии рассказывается история противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984 г. из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания.
Ранее Илон Маск заявил, что у ИИ «есть потенциал для уничтожения цивилизации», и также напомнил, что подобный сценарий обыгрывался в серии фильмов «Терминатор». «Но все произойдет не как в «Терминаторе», потому что разум будет находиться в центрах обработки данных. Роботы будут лишь конечным фактором», – подчеркнул он.