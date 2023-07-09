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Технологии

В Госдуме усомнились, что Threads обретет популярность в России

Ведомости

Новое приложение корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads вряд ли станет популярно в России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: всё же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались. Но в целях международного инфлюенса (или иновещания, если угодно) использовать этот инструмент можно и нужно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что задумывается о создании аккаунта в Threads. 

Горелкин отметил, что, согласно статистике соцсети, скоро число зарегистрированных в ней пользователей превысит 100 млн. По оценке депутата, доля российских пользователей составляет не более 0,5%. Он выразил мнение, что Threads заинтересован в российской аудитории. На это указывает локализация интерфейса, пояснил Горелкин. 

Российские власти будут наблюдать за развитием приложения и за тем, как политика Threads будет действовать в отношении российских СМИ, включая RT и Sputnik. Эти медиа, по словам Горелкина, «уже вовсю активничают в новом медиапространстве и в выражениях не стесняются».

Приложение Threads было запущено в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Однако удалить профиль в Threads можно только вместе с учетной записью в Instagram (принадлежит Meta и заблокирован на территории России). Из описания сервиса следует, что приложение предназначено для обмена текстовыми сообщениями. Внешне соцсеть похожа на Twitter Илона Маска. 

Ранее по теме: После запуска Threads Маск заявил о недопустимости мошенничества

В Роскомнадзоре заявили, что Threads может работать в России при соблюдении российских законов. Там добавили, что интернет-площадки, которые посещают пользователи из России, должны оперативно удалять «социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов». Горелкин ранее уточнял, что Threads на территории России де-факто подвергается технической блокировке, поскольку приложение интегрировано с Instagram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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