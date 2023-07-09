В Госдуме усомнились, что Threads обретет популярность в России
Новое приложение корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads вряд ли станет популярно в России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: всё же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались. Но в целях международного инфлюенса (или иновещания, если угодно) использовать этот инструмент можно и нужно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что задумывается о создании аккаунта в Threads.
Горелкин отметил, что, согласно статистике соцсети, скоро число зарегистрированных в ней пользователей превысит 100 млн. По оценке депутата, доля российских пользователей составляет не более 0,5%. Он выразил мнение, что Threads заинтересован в российской аудитории. На это указывает локализация интерфейса, пояснил Горелкин.
Российские власти будут наблюдать за развитием приложения и за тем, как политика Threads будет действовать в отношении российских СМИ, включая RT и Sputnik. Эти медиа, по словам Горелкина, «уже вовсю активничают в новом медиапространстве и в выражениях не стесняются».
Приложение Threads было запущено в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Однако удалить профиль в Threads можно только вместе с учетной записью в Instagram (принадлежит Meta и заблокирован на территории России). Из описания сервиса следует, что приложение предназначено для обмена текстовыми сообщениями. Внешне соцсеть похожа на Twitter Илона Маска.
В Роскомнадзоре заявили, что Threads может работать в России при соблюдении российских законов. Там добавили, что интернет-площадки, которые посещают пользователи из России, должны оперативно удалять «социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов». Горелкин ранее уточнял, что Threads на территории России де-факто подвергается технической блокировке, поскольку приложение интегрировано с Instagram.