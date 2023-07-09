В Госдуме усомнились, что Threads обретет популярность в России

«Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: всё же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались. Но в целях международного инфлюенса (или иновещания, если угодно) использовать этот инструмент можно и нужно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что задумывается о создании аккаунта в Threads.