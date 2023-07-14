Индия запустила к Луне исследовательскую станцию
В Индии провели запуск ракеты-носителя с автоматической лунной станцией Chandrayaan 3 («Чандраян-3»). Трансляция запуска велась на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).
Запуск произошел с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где находится Космический центр имени Сатиша Дхавана.
Уточняется, что станция уже вышла на орбиту и отделилась от ракеты-носителя. Предполагается, что аппарат должен совершить посадку на поверхность южного полюса Луны. Ожидается, что он проведет анализ поверхности. Всего миссия лунохода запланирована на 14 суток.
Chandrayaan 3 состоит из трех частей – модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода.
В июле 2019 г. Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»). Однако в сентябре спускаемый модуль автоматической станции с луноходом на борту, который должен был сесть на южном полюсе спутника Земли, разбился.