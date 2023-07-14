Индия запустила к Луне исследовательскую станцию

Уточняется, что станция уже вышла на орбиту и отделилась от ракеты-носителя. Предполагается, что аппарат должен совершить посадку на поверхность южного полюса Луны. Ожидается, что он проведет анализ поверхности. Всего миссия лунохода запланирована на 14 суток.