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Индия запустила к Луне исследовательскую станцию

Ведомости

В Индии провели запуск ракеты-носителя с автоматической лунной станцией Chandrayaan 3 («Чандраян-3»). Трансляция запуска велась на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск произошел с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где находится Космический центр имени Сатиша Дхавана.

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Уточняется, что станция уже вышла на орбиту и отделилась от ракеты-носителя. Предполагается, что аппарат должен совершить посадку на поверхность южного полюса Луны. Ожидается, что он проведет анализ поверхности. Всего миссия лунохода запланирована на 14 суток.

Chandrayaan 3 состоит из трех частей – модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода.

В июле 2019 г. Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»). Однако в сентябре спускаемый модуль автоматической станции с луноходом на борту, который должен был сесть на южном полюсе спутника Земли, разбился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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