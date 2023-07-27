Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить сервис «Глаз Бога»
Член Совета Федерации Артем Шейкин направил письмо в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис «Глаз Бога» и при необходимости заблокировать его. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращения Шейкина на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова и на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.
Автор обращения заявил, что у него вызывают большие вопросы «факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта». «Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God (“Глаз Бога”. – Ред.), который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату», – сказал он.
По словам Шейкина, такие услуги могут нарушать российское законодательство в области персональных данных, поскольку запись голоса проходит без уведомления граждан. Он отметил, что этим могут пользоваться злоумышленники в своих целях.
«Глаз Бога» был запущен в Telegram в начале 2020 г. «Ведомости» писали, что с помощью специального Telegram-бота он ищет по открытым данным контакты человека, его страницы в соцсетях, информацию об авто и т. д. Бот агрегирует информацию в режиме «на ходу», т. е. «без сохранения всей полученной из банков данных информации».
Роскомнадзор уже требовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога», после этого мессенджер удалил несколько каналов, которые занимались сбором информации. В их числе оказался и «Глаз Бога», однако через несколько дней представитель компании сообщил, что сервис учел требования закона и внес изменения в формат своей работы. 1 июля 2021 г. суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога» в связи с нарушением прав граждан на неприкосновенность частной жизни.