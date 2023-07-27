Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить сервис «Глаз Бога»

Роскомнадзор уже требовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога», после этого мессенджер удалил несколько каналов, которые занимались сбором информации. В их числе оказался и «Глаз Бога», однако через несколько дней представитель компании сообщил, что сервис учел требования закона и внес изменения в формат своей работы. 1 июля 2021 г. суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога» в связи с нарушением прав граждан на неприкосновенность частной жизни.