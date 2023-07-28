Платформу Threads покинуло более половины пользователей

Об этом заявил главный исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг на корпоративном совещании, аудиозапись которой оказалась у агентства. По его словам, с начала запуска платформы было зарегистрировано свыше 100 млн человек и «было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались». «Мы еще не достигли этого», – отметил он.