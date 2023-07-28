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Технологии

Платформу Threads покинуло более половины пользователей

Ведомости

Из платформы Threads (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) ушло более половины пользователей, сообщил Reuters.

Об этом заявил главный исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг на корпоративном совещании, аудиозапись которой оказалась у агентства. По его словам, с начала запуска платформы было зарегистрировано свыше 100 млн человек и «было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались». «Мы еще не достигли этого», – отметил он.

Цукерберг при этом считает падение «нормальным» и ожидает увеличения числа пользователей за счет дополнительных функций, которые планирует добавить компания, – в том числе десктопную версию и функции поиска.

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Threads начал работу в начале июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне похож на Twitter. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов» соцсети, которой владеет Илон Маск.

Уже к 10 июля Цукерберг сообщил, что в сервисе зарегистрировались свыше 100 млн пользователей. Reuters со ссылкой на аналитиков UBS отмечал, что таким образом Threads стало самым быстрорастущим приложением в истории рынка. Зимой такой статус приобрела нейросеть ChatGPT, но ей на достижение такого результата потребовалось два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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