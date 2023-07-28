Платформу Threads покинуло более половины пользователей
Из платформы Threads (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) ушло более половины пользователей, сообщил Reuters.
Об этом заявил главный исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг на корпоративном совещании, аудиозапись которой оказалась у агентства. По его словам, с начала запуска платформы было зарегистрировано свыше 100 млн человек и «было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались». «Мы еще не достигли этого», – отметил он.
Цукерберг при этом считает падение «нормальным» и ожидает увеличения числа пользователей за счет дополнительных функций, которые планирует добавить компания, – в том числе десктопную версию и функции поиска.
Threads начал работу в начале июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне похож на Twitter. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов» соцсети, которой владеет Илон Маск.
Уже к 10 июля Цукерберг сообщил, что в сервисе зарегистрировались свыше 100 млн пользователей. Reuters со ссылкой на аналитиков UBS отмечал, что таким образом Threads стало самым быстрорастущим приложением в истории рынка. Зимой такой статус приобрела нейросеть ChatGPT, но ей на достижение такого результата потребовалось два месяца.