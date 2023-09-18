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Минпромторг предложил отслеживать происхождение фармсубстанций

Ведомости

В октябре 2023 г. в России запустят пилотный проект, который позволит отследить происхождение и место производства фармсубстанций. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг.  

Эксперимент пройдет на территории РФ с 15 октября 2023 г. до 31 декабря 2024 г., следует из проекта постановления. В рамках эксперимента будет запущена информационная система, оператором которой выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). 

До конца года оператор совместно с Минпромторгом должен будет определить требования к информационной системе. Одной из целей эксперимента является определить состав сведений о сырье или лекарственном средстве, «позволяющих идентифицировать единицу лекарственного средства, источник его происхождения и место производства». К целям также относится тестирование информационной системы, подтверждение подлинности сырья, стандартизация учета его оборота в России и др.

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Фармацевтические компании, которые примут участие в эксперименте, будут выгружать данные о сырье в систему ЦРПТ. Список фармсубстанций включает как химические соединения, так сыворотки и клеточные культуры, отмечает «Коммерсантъ». В пилотном проекте также будут участвовать Минздрав, Минцифры, ФСБ, ФНС, ФТС и Росздравнадзор.

В пресс-службе ЦРПТ сообщили газете, что отслеживание субстанций «будет организовано на принципах, аналогичных табачной отрасли». Там назвали запуск информационной системы «логичным расширением функционала ранее запущенной системы маркировки лекарств». В ЦРПТ уточнили, что будут финансировать пилот из собственных средств без привлечения бюджетных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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