Минпромторг предложил отслеживать происхождение фармсубстанций

До конца года оператор совместно с Минпромторгом должен будет определить требования к информационной системе. Одной из целей эксперимента является определить состав сведений о сырье или лекарственном средстве, «позволяющих идентифицировать единицу лекарственного средства, источник его происхождения и место производства». К целям также относится тестирование информационной системы, подтверждение подлинности сырья, стандартизация учета его оборота в России и др.