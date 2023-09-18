Минпромторг предложил отслеживать происхождение фармсубстанций
В октябре 2023 г. в России запустят пилотный проект, который позволит отследить происхождение и место производства фармсубстанций. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг.
Эксперимент пройдет на территории РФ с 15 октября 2023 г. до 31 декабря 2024 г., следует из проекта постановления. В рамках эксперимента будет запущена информационная система, оператором которой выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
До конца года оператор совместно с Минпромторгом должен будет определить требования к информационной системе. Одной из целей эксперимента является определить состав сведений о сырье или лекарственном средстве, «позволяющих идентифицировать единицу лекарственного средства, источник его происхождения и место производства». К целям также относится тестирование информационной системы, подтверждение подлинности сырья, стандартизация учета его оборота в России и др.
Фармацевтические компании, которые примут участие в эксперименте, будут выгружать данные о сырье в систему ЦРПТ. Список фармсубстанций включает как химические соединения, так сыворотки и клеточные культуры, отмечает «Коммерсантъ». В пилотном проекте также будут участвовать Минздрав, Минцифры, ФСБ, ФНС, ФТС и Росздравнадзор.
В пресс-службе ЦРПТ сообщили газете, что отслеживание субстанций «будет организовано на принципах, аналогичных табачной отрасли». Там назвали запуск информационной системы «логичным расширением функционала ранее запущенной системы маркировки лекарств». В ЦРПТ уточнили, что будут финансировать пилот из собственных средств без привлечения бюджетных.