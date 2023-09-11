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Экспорт лекарств из России в этом году снизился на 20%

Эксперты объясняют спад сложностями в расчетах с зарубежными партнерами
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

За первые семь месяцев 2023 г. российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны (без учета государств ЕАЭС) 230 млн упаковок российских лекарственных препаратов. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma, с которым ознакомились «Ведомости». По ее информации, это самый низкий показатель за последние шесть лет (более ранних данных нет).

Для сравнения: за тот же период в доковидные 2018 и 2019 годы Россия экспортировала 270 млн и 300 млн упаковок соответственно. За первые семь месяцев 2020 г. поставки увеличились до рекордных 390 млн упаковок. После начала пандемии COVID-19 Россия начала экспорт препаратов, назначаемых для лечения этой инфекции, напоминает генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. В частности, речь идет о противовирусных лекарствах арбидол и авифавир. В связи с этим экспорт отечественных препаратов достиг максимальных за последние несколько лет значений, пояснил Шуляк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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