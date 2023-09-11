Экспорт лекарств из России в этом году снизился на 20%Эксперты объясняют спад сложностями в расчетах с зарубежными партнерами
За первые семь месяцев 2023 г. российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны (без учета государств ЕАЭС) 230 млн упаковок российских лекарственных препаратов. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma, с которым ознакомились «Ведомости». По ее информации, это самый низкий показатель за последние шесть лет (более ранних данных нет).
Для сравнения: за тот же период в доковидные 2018 и 2019 годы Россия экспортировала 270 млн и 300 млн упаковок соответственно. За первые семь месяцев 2020 г. поставки увеличились до рекордных 390 млн упаковок. После начала пандемии COVID-19 Россия начала экспорт препаратов, назначаемых для лечения этой инфекции, напоминает генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. В частности, речь идет о противовирусных лекарствах арбидол и авифавир. В связи с этим экспорт отечественных препаратов достиг максимальных за последние несколько лет значений, пояснил Шуляк.