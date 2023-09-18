ФАС обязала «большую четверку» отменить плату за раздачу мобильного интернета

Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупнейших мобильных операторов России отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Если компании не выполнят это требование, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, следует из сообщения на сайте ведомства.