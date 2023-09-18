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ФАС обязала «большую четверку» отменить плату за раздачу мобильного интернета

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупнейших мобильных операторов России отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Если компании не выполнят это требование, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, «Мегафон», «Билайн» и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий», – уточнила антимонопольная служба.

ФАС добавила, что абоненты мобильных операторов подали большое количество жалоб на навязывание платной раздачи трафика в договорах. «Большой четверке» дали месяц на устранение нарушения. Если компании не отменят плату за раздачу интернета, то ведомство будет «вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства».

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На сайте службы добавили, что операторов обязали в августе обосновать причины введения платы за раздачу трафика с мобильных устройств, в том числе с экономической и технологической точки зрения. Компании не предоставили ФАС достаточных сведений, отметило ведомство.

ФАС заявила о жалобах абонентов «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона» на введение платы за раздачу интернета с телефонов 25 августа. «Билайн» сделал эту функцию платной в 2019 г., МТС – весной 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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