ФАС обязала «большую четверку» отменить плату за раздачу мобильного интернета
Федеральная антимонопольная служба потребовала от крупнейших мобильных операторов России отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Если компании не выполнят это требование, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, следует из сообщения на сайте ведомства.
ФАС добавила, что абоненты мобильных операторов подали большое количество жалоб на навязывание платной раздачи трафика в договорах. «Большой четверке» дали месяц на устранение нарушения. Если компании не отменят плату за раздачу интернета, то ведомство будет «вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства».
На сайте службы добавили, что операторов обязали в августе обосновать причины введения платы за раздачу трафика с мобильных устройств, в том числе с экономической и технологической точки зрения. Компании не предоставили ФАС достаточных сведений, отметило ведомство.