ФАС сообщила о жалобах абонентов на платную раздачу интернета с телефонов

Плату за раздачу интернета взимают «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон». Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, трафик может передаваться по WiFi, USB и Bluetooth). Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Билайна», эта функция является платной с 2019 г. Там отметили, что массовых жалоб от клиентов в связи с этим не получали.