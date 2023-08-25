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ФАС сообщила о жалобах абонентов на платную раздачу интернета с телефонов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы от абонентов на введение операторами связи платы за раздачу интернета с телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с этим ФАС направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали нововведения. Сейчас ведомство анализирует полученную информацию, в случае выявления нарушений будут приняты меры.

Плату за раздачу интернета взимают «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон». Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, трафик может передаваться по WiFi, USB и Bluetooth). Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Билайна», эта функция является платной с 2019 г. Там отметили, что массовых жалоб от клиентов в связи с этим не получали.

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МТС ввел платную раздачу интернета весной 2023 г., писали «Ведомости». Изменения касались абонентов, у которых подключены пакеты с безлимитным интернетом. Тогда пакет для раздачи 50 Гб стоил 49 руб. Однако с тех пор платная раздача интернета распространилась и на другие тарифы. В этом убедился корреспондент «Ведомостей», который является клиентом МТС. Теперь оператор предоставляет как возможность делиться интернетом посуточно за отдельную плату, так и подключить услугу раздачи 100 Гб в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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