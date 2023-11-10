В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно, сообщили «Ведомостям» в представительстве кредитной организации.
«Некоторые сервисы “Райффайзен Онлайн” могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы», - прокомментировали в пресс-службе банка.
При входе в приложение приходит предупреждение о вероятности сбоев. Сервис DownRadar также фиксирует нестабильную работу приложения, в частности в Москве, Тбилиси, Санкт-Петербурге и др.
В июне у банка произошел сбой в работе мобильного приложения. Тогда это было связано с техническими неполадками со стороны банка, поясняли в представительстве.