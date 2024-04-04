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Positive Technologies выявил крадущую данные госорганизаций кибергруппировку

Ведомости

Появилась новая кибергруппировка Lazy Koala, которая атакует государственные и финансовые компании, а также медицинские и образовательные учреждения России и ряда других стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Positive Technologies (PT).

Атаки злоумышленников были направлены на организации из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Сейчас скомпрометировано уже порядка 867 учетных записей сотрудников. Отмечается, что PT уже сообщила пострадавшим организациям о ситуации.

Основной целью Lazy Koala является кража учетных записей от различных сервисов с компьютеров сотрудников государственных организаций для дальнейшего использования при атаках на внутренние структуры компаний и продажи на теневом рынке. Мошенники используют метод фишинга, убеждая жертву перейти по ссылке и запустить нужный файл в браузере, пояснили в компании. После этого вредоносное ПО отправляет данные злоумышленникам через Telegram.

В PT отметили, что о Lazy Koala ранее не было известно. Связей с группировками, которые используют ту же технику хищения данных, установить не удалось.

В конце марта «Коммерсантъ» сообщил о новом способе обмана, при котором мошенники могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера. После того как пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета, мошенники получают доступ как к аккаунту жертвы, так и подтвержденную информацию об абоненте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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