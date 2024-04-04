Positive Technologies выявил крадущую данные госорганизаций кибергруппировку

В конце марта «Коммерсантъ» сообщил о новом способе обмана, при котором мошенники могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера. После того как пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета, мошенники получают доступ как к аккаунту жертвы, так и подтвержденную информацию об абоненте.