Россия создала первую в мире космическую систему наблюдения Арктики
Россия первой в мире создала гидрометеорологическую космическую систему для непрерывного наблюдения Арктики и прилегающих территорий: принято решение о приеме в эксплуатацию спутника «Арктика-М» № 2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Отмечается, что 27 апреля госкомиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты летных испытаний системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2.
«Принято решение о завершении испытаний с приемом в эксплуатацию космического аппарата «Арктика-М» № 2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов «Арктика-М» № 1 и № 2», – говорится в сообщении.
16 декабря 2023 г. пресс-служба «Роскосмоса» сообщала, что второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» выведен на орбиту. «Теперь на орбите будут работать две «Арктики-М»: следить за поверхностью Земли и за морями Северного Ледовитого океана», – говорилось в сообщении.
В госкорпорации заявляли о планах создать и запустить еще четыре таких спутника до 2031 г. По данным «Роскосмоса», это позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС.
Первый спутник серии «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана, был успешно выведен на целевую орбиту 28 февраля 2021 г. Тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, госкорпорация совместно с Росгидрометом должна оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже чем раз в 15-30 минут.