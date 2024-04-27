Россия создала первую в мире космическую систему наблюдения Арктики

Первый спутник серии «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана, был успешно выведен на целевую орбиту 28 февраля 2021 г. Тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, госкорпорация совместно с Росгидрометом должна оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже чем раз в 15-30 минут.