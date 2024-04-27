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Россия создала первую в мире космическую систему наблюдения Арктики

Ведомости

Россия первой в мире создала гидрометеорологическую космическую систему для непрерывного наблюдения Арктики и прилегающих территорий: принято решение о приеме в эксплуатацию спутника «Арктика-М» № 2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что 27 апреля госкомиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты летных испытаний системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2.

«Принято решение о завершении испытаний с приемом в эксплуатацию космического аппарата «Арктика-М» № 2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов «Арктика-М» № 1 и № 2», – говорится в сообщении.

16 декабря 2023 г. пресс-служба «Роскосмоса» сообщала, что второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» выведен на орбиту. «Теперь на орбите будут работать две «Арктики-М»: следить за поверхностью Земли и за морями Северного Ледовитого океана», – говорилось в сообщении.

В госкорпорации заявляли о планах создать и запустить еще четыре таких спутника до 2031 г. По данным «Роскосмоса», это позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС.

Первый спутник серии «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных территорий России и морей Северного Ледовитого океана, был успешно выведен на целевую орбиту 28 февраля 2021 г. Тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, госкорпорация совместно с Росгидрометом должна оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже чем раз в 15-30 минут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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