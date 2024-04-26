Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили первую в 2024 г. внекорабельную деятельность (ВКД), опередив план на два часа, следует из трансляции госкорпорации «Роскосмоса».
Планировалось, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут, но они завершили необходимые работы за 4 часа 36 минут.
Кононенко и Чуб установили в открытом космосе научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», развернули вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука», демонтировали контейнер «Биориск-МСН» на модуле «Поиск», развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».
Это стал седьмой выход в космос 59-летнего командира отряда космонавтов Кононенко, для 39-летнего космонавта Чуба – второй.
4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите – он провел в космосе более 878 суток. Это является пятым космическим полетом космонавта за свою карьеру. ТАСС отмечал, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток.
Предыдущий рекорд принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, который за пять миссий (с 1998 по 2015 г.) суммарно провел в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.