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Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос

Ведомости

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили первую в 2024 г. внекорабельную деятельность (ВКД), опередив план на два часа, следует из трансляции госкорпорации «Роскосмоса».

Планировалось, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 36 минут, но они завершили необходимые работы за 4 часа 36 минут.

Кононенко и Чуб установили в открытом космосе научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», развернули вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука», демонтировали контейнер «Биориск-МСН» на модуле «Поиск», развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука». 

Это стал седьмой выход в космос 59-летнего командира отряда космонавтов Кононенко, для 39-летнего космонавта Чуба – второй. 

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите – он провел в космосе более 878 суток. Это является пятым космическим полетом космонавта за свою карьеру. ТАСС отмечал, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток. 

Предыдущий рекорд принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, который за пять миссий (с 1998 по 2015 г.) суммарно провел в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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