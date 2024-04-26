Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите – он провел в космосе более 878 суток. Это является пятым космическим полетом космонавта за свою карьеру. ТАСС отмечал, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток.