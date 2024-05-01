Маск уволил почти всю команду по развитию зарядных станций Supercharger

15 апреля стало известно о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. Маск в письме заявлял, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях» и сокращение позволит компании быть готовой к «следующему циклу фазы роста».