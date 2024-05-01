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Маск уволил почти всю команду по развитию зарядных станций Supercharger

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск уволил почти всю команду по развитию зарядной сети Supercharger, оставив производителей и поставщиков концерна «в неведении», пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.

Зарядные разъемы для Supercharger используют General Motors, Ford и другие крупные производители. Автоконцерны сообщили, что не меняют планов по оснащению своих электромобилей разъемами, которые позволят водителям электромобилей Chevrolet, Cadillac или Ford заряжаться на станциях Tesla.

Маск уволил старшего директора Ребекку Тинуччи и ее команду на прошлой неделе. По данным Bloomberg, сокращение затронуло порядка 500 человек. 

15 апреля стало известно о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. Маск в письме заявлял, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях» и сокращение позволит компании быть готовой к «следующему циклу фазы роста».

Сокращение штата происходит на фоне падения поставок электромобилей. За I квартал 2024 г. Tesla поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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