Маск уволил почти всю команду по развитию зарядных станций Supercharger
Основатель Tesla Илон Маск уволил почти всю команду по развитию зарядной сети Supercharger, оставив производителей и поставщиков концерна «в неведении», пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.
Зарядные разъемы для Supercharger используют General Motors, Ford и другие крупные производители. Автоконцерны сообщили, что не меняют планов по оснащению своих электромобилей разъемами, которые позволят водителям электромобилей Chevrolet, Cadillac или Ford заряжаться на станциях Tesla.
Маск уволил старшего директора Ребекку Тинуччи и ее команду на прошлой неделе. По данным Bloomberg, сокращение затронуло порядка 500 человек.
15 апреля стало известно о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. Маск в письме заявлял, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях» и сокращение позволит компании быть готовой к «следующему циклу фазы роста».
Сокращение штата происходит на фоне падения поставок электромобилей. За I квартал 2024 г. Tesla поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.