«Коммерсантъ» узнал об отказе IT-компаний от идеи создать общую мобильную ОС
Одной из причин отказа от этой идеи стало то, что в 2023 г. в реестр Минцифры уже вошли две независимые мобильные ОС на Android.
По словам собеседника, компании решили сосредоточиться на разработке собственных версий ОС – как для мобильных устройств, так и для телевизоров. Они намерены включить их в реестр Минцифры, добавил источник. IT-компании разрабатывают ОС как для потребительского сегмента, так и для государственного, уточнил он.
В «Яндексе» заявили, что внимание компании сосредоточено на разработке системы YaOS на базе открытого кода AOSP для умных телевизоров. При этом в VK подчеркнули, что не работают над собственной ОС.
В конце 2022 г. стало известно о планах создать консорциум для разработки ОС на основе открытого кода Android. К проекту планировалось подключить «Сбер», VK и «Яндекс». Как отмечает «Коммерсантъ», в прошлом году в реестр Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред софт» («Ред ОС»). В феврале 2024 г. газета писала, что к разработке ОС на основе открытого кода AOSP приступила российская компания «Аквариус».