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«Коммерсантъ» узнал об отказе IT-компаний от идеи создать общую мобильную ОС

Ведомости

«Яндекс», «Сбер» и VK не смогли договориться о создании консорциума для совместной разработки мобильной операционной системы (ОС) на основе открытого кода AOSP. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке.

Одной из причин отказа от этой идеи стало то, что в 2023 г. в реестр Минцифры уже вошли две независимые мобильные ОС на Android. 

По словам собеседника, компании решили сосредоточиться на разработке собственных версий ОС – как для мобильных устройств, так и для телевизоров. Они намерены включить их в реестр Минцифры, добавил источник. IT-компании разрабатывают ОС как для потребительского сегмента, так и для государственного, уточнил он. 

В «Яндексе» заявили, что внимание компании сосредоточено на разработке системы YaOS на базе открытого кода AOSP для умных телевизоров. При этом в VK подчеркнули, что не работают над собственной ОС.

В конце 2022 г. стало известно о планах создать консорциум для разработки ОС на основе открытого кода Android. К проекту планировалось подключить «Сбер», VK и «Яндекс». Как отмечает «Коммерсантъ», в прошлом году в реестр Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред софт» («Ред ОС»). В феврале 2024 г. газета писала, что к разработке ОС на основе открытого кода AOSP приступила российская компания «Аквариус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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