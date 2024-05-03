«Коммерсантъ» узнал об отказе IT-компаний от идеи создать общую мобильную ОС

В конце 2022 г. стало известно о планах создать консорциум для разработки ОС на основе открытого кода Android. К проекту планировалось подключить «Сбер», VK и «Яндекс». Как отмечает «Коммерсантъ», в прошлом году в реестр Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред софт» («Ред ОС»). В феврале 2024 г. газета писала, что к разработке ОС на основе открытого кода AOSP приступила российская компания «Аквариус».