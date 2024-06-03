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Роскомнадзор зафиксировал частичную недоступность государственных сайтов

Ведомости

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов с 11:50 мск, говорится на сайте ведомства.

«Предварительная причина – сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», – сказано в сообщении.

В апреле «Единая Россия» подверглась масштабной DDoS-атаке на свои электронные сервисы, тогда партия связала это со стартом международной акции «День Победы». Атаки шли на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru. При этом работа критически важной цифровой инфраструктуры не была повреждена.

В 2023 г. количество DDoS-атак во всем мире увеличилось более чем на 60%, на Россию пришлось более 7% от их числа. Во время атак хакеры начали чаще использовать ботнеты. В I квартале 2024 г. общее число ботов выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом – с 3 млрд до 5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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