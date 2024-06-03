Роскомнадзор зафиксировал частичную недоступность государственных сайтов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов с 11:50 мск, говорится на сайте ведомства.
«Предварительная причина – сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», – сказано в сообщении.
В апреле «Единая Россия» подверглась масштабной DDoS-атаке на свои электронные сервисы, тогда партия связала это со стартом международной акции «День Победы». Атаки шли на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru. При этом работа критически важной цифровой инфраструктуры не была повреждена.
В 2023 г. количество DDoS-атак во всем мире увеличилось более чем на 60%, на Россию пришлось более 7% от их числа. Во время атак хакеры начали чаще использовать ботнеты. В I квартале 2024 г. общее число ботов выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом – с 3 млрд до 5 млрд.