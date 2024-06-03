Роскомнадзор зафиксировал частичную недоступность государственных сайтов

В 2023 г. количество DDoS-атак во всем мире увеличилось более чем на 60%, на Россию пришлось более 7% от их числа. Во время атак хакеры начали чаще использовать ботнеты. В I квартале 2024 г. общее число ботов выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом – с 3 млрд до 5 млрд.