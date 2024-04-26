«Единая Россия» сообщила о DDoS-атаках на свои сервисы

Ранее «РИА Новости» писали, что пользователи VPN-сервисов рискуют быть втянутыми в преступные схемы, включая DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что пользователю будет сложно понять, что он стал участником преступной схемы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность, что тот или иной VPN-сервис не будет содержать какого-то дополнительного функционала.