«Единая Россия» сообщила о DDoS-атаках на свои сервисы
Партия «Единая Россия» фиксирует масштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы, она связывает это со стартом международной акции «День Победы». Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Атаки идут на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru. Работа критически важной цифровой инфраструктуры партии поддерживается», – говорится в сообщении.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что ИТ-специалисты вместе с «Ростелекомом» делают все необходимое, чтобы отразить атаки. Он указал, что таким образом «враги пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны».
Ранее «РИА Новости» писали, что пользователи VPN-сервисов рискуют быть втянутыми в преступные схемы, включая DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что пользователю будет сложно понять, что он стал участником преступной схемы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность, что тот или иной VPN-сервис не будет содержать какого-то дополнительного функционала.
В 2023 г. количество DDoS-атак во всем мире увеличилось более чем на 60%. На Россию пришлось более 7% от их числа.