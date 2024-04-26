Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

«Единая Россия» сообщила о DDoS-атаках на свои сервисы

Ведомости

Партия «Единая Россия» фиксирует масштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы, она связывает это со стартом международной акции «День Победы». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Атаки идут на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и er.ru. Работа критически важной цифровой инфраструктуры партии поддерживается», – говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что ИТ-специалисты вместе с «Ростелекомом» делают все необходимое, чтобы отразить атаки. Он указал, что таким образом «враги пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны».

Ранее «РИА Новости» писали, что пользователи VPN-сервисов рискуют быть втянутыми в преступные схемы, включая DDoS-атаки на государственные ресурсы. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что пользователю будет сложно понять, что он стал участником преступной схемы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность, что тот или иной VPN-сервис не будет содержать какого-то дополнительного функционала.

В 2023 г. количество DDoS-атак во всем мире увеличилось более чем на 60%. На Россию пришлось более 7% от их числа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных