В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбойВ прошлый раз сбой наблюдался 19 августа
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. В этом также убедился корреспондент «Ведомостей».
Мессенджер не обновляется как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет.
По состоянию на 14:35 мск в Telegram заработала функция отправки сообщений, при этом фото и видео загрузить не получается. Голосовые сообщения в мессенджере также не доставляются.
Массовый сбой также фиксируется в работе приложения WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, корреспондент «Ведомостей» не смог открыть сервис отслеживания сбоев «Сбой.РФ».
Это не первый сбой в работе Telegram в августе. В предыдущий раз проблемы в работе мессенджера наблюдались 19 августа. Также с трудностями при отправке сообщений в Telegram пользователи столкнулись 12 и 13 августа.