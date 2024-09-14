Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Руководитель лунной программы допустил отказ от создания двух станций «Луна-27»

Ведомости

«Роскосмос» поддерживает идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но окончательное решение по этому вопросу не принято из-за недостатка финансов, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.

«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», – сказал он.

Он напомнил, что создание второго аппарата означает увеличение расходов не в два раза, а на 30–35%, а испытывать два идентичных аппарата можно на одном и том же оборудовании. По словам Зеленого, если не получится создать два аппарата, то единственный аппарат можно послать на Северный полюс, куда «пока особенно никто не собирается».

Станцию «Луну-25», которая потерпела крушение в 2023 г., он назвал надежным аппаратом, защита которого при этом оказалась недостаточной. На «Луне-27» проведут намного более тщательную наземную отработку, пообещал он. Особое внимание планируется уделить отработке систем мягкой посадки на самых последних этапах приближения к Луне.

Миссия «Луна-27» может состоять из двух аппаратов – по одному для посадки на каждом из полюсов Луны, говорил в марте генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В августе 2023 г. он анонсировал запуск двух аппаратов «Луна» в 2027 и 2028 гг. Кроме того, после 2030 г. планируется пуск «Луны-28». Тогда Борисов отмечал, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных