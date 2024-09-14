Руководитель лунной программы допустил отказ от создания двух станций «Луна-27»
«Роскосмос» поддерживает идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но окончательное решение по этому вопросу не принято из-за недостатка финансов, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.
«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», – сказал он.
Он напомнил, что создание второго аппарата означает увеличение расходов не в два раза, а на 30–35%, а испытывать два идентичных аппарата можно на одном и том же оборудовании. По словам Зеленого, если не получится создать два аппарата, то единственный аппарат можно послать на Северный полюс, куда «пока особенно никто не собирается».
Станцию «Луну-25», которая потерпела крушение в 2023 г., он назвал надежным аппаратом, защита которого при этом оказалась недостаточной. На «Луне-27» проведут намного более тщательную наземную отработку, пообещал он. Особое внимание планируется уделить отработке систем мягкой посадки на самых последних этапах приближения к Луне.
Миссия «Луна-27» может состоять из двух аппаратов – по одному для посадки на каждом из полюсов Луны, говорил в марте генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В августе 2023 г. он анонсировал запуск двух аппаратов «Луна» в 2027 и 2028 гг. Кроме того, после 2030 г. планируется пуск «Луны-28». Тогда Борисов отмечал, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы.