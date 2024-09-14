Руководитель лунной программы допустил отказ от создания двух станций «Луна-27»

Миссия «Луна-27» может состоять из двух аппаратов – по одному для посадки на каждом из полюсов Луны, говорил в марте генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В августе 2023 г. он анонсировал запуск двух аппаратов «Луна» в 2027 и 2028 гг. Кроме того, после 2030 г. планируется пуск «Луны-28». Тогда Борисов отмечал, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы.