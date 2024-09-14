Иран сообщил о запуске на орбиту спутника Chamran-1

В августе 2022 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов. В том же месяце министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что республика планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному с Байконура.