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Иран сообщил о запуске на орбиту спутника Chamran-1

Ведомости

Иран успешно вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1, сообщает иранское госагентство IRNA.

Спутник весом около 60 кг был выведен на орбиту утром 14 сентября с помощью ракеты-носителя Qaem-100, разработанной специалистами по аэрокосмической технике Корпуса исламской революции (КСИР). Через несколько часов после запуска Chamran-1 послал первые сигналы. 

Основная задача спутника, по данным IRNA, – тестирование аппаратных и программных систем с целью проверки технологии орбитального маневрирования. Chamran-1 также будет оценивать работу «подсистем движения на холодном газе и производительность подсистем навигации и управления ситуацией».

Иран развивает свою космическую программу, несмотря на введенные против республики западные санкции, напоминает агентство.

В августе 2022 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов. В том же месяце министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что республика планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному с Байконура. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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