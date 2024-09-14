Иран сообщил о запуске на орбиту спутника Chamran-1
Иран успешно вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1, сообщает иранское госагентство IRNA.
Спутник весом около 60 кг был выведен на орбиту утром 14 сентября с помощью ракеты-носителя Qaem-100, разработанной специалистами по аэрокосмической технике Корпуса исламской революции (КСИР). Через несколько часов после запуска Chamran-1 послал первые сигналы.
Основная задача спутника, по данным IRNA, – тестирование аппаратных и программных систем с целью проверки технологии орбитального маневрирования. Chamran-1 также будет оценивать работу «подсистем движения на холодном газе и производительность подсистем навигации и управления ситуацией».
Иран развивает свою космическую программу, несмотря на введенные против республики западные санкции, напоминает агентство.
В августе 2022 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов. В том же месяце министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что республика планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному с Байконура.