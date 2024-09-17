На сайте ФНС произошел сбой

Наиболее часто о неполадках в работе сервиса сообщают из Москвы и Московской области (7%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская и Рязанская области (5%, 4% и 3% соответственно). Среди распространенных проблем сервиса ФНС указываются сбой личного кабинета (60%), сбой сайта (26%) и сбой мобильного приложения (11%).