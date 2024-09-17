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На сайте ФНС произошел сбой

Ведомости

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой, убедились корреспонденты «Ведомостей».

Пользователи не могут зайти в личный кабинет налогоплательщика – ФНС сообщает об ошибке обработки данных. В уведомлении приложения говорится, что сервис временно недоступен из-за проведения технических работ.

По данным сайта Downdetector, который фиксирует сбои, на 16:10 мск проблемы с доступом к сервису наблюдаются в 32 городах. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в 16:00 мск – 43 обращения от пользователей и 33,6% сетевых сбоев.

Наиболее часто о неполадках в работе сервиса сообщают из Москвы и Московской области (7%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская и Рязанская области (5%, 4% и 3% соответственно). Среди распространенных проблем сервиса ФНС указываются сбой личного кабинета (60%), сбой сайта (26%) и сбой мобильного приложения (11%).

«Ведомости» направили запрос в ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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