На сайте ФНС произошел сбой
В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой, убедились корреспонденты «Ведомостей».
Пользователи не могут зайти в личный кабинет налогоплательщика – ФНС сообщает об ошибке обработки данных. В уведомлении приложения говорится, что сервис временно недоступен из-за проведения технических работ.
По данным сайта Downdetector, который фиксирует сбои, на 16:10 мск проблемы с доступом к сервису наблюдаются в 32 городах. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в 16:00 мск – 43 обращения от пользователей и 33,6% сетевых сбоев.
Наиболее часто о неполадках в работе сервиса сообщают из Москвы и Московской области (7%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская и Рязанская области (5%, 4% и 3% соответственно). Среди распространенных проблем сервиса ФНС указываются сбой личного кабинета (60%), сбой сайта (26%) и сбой мобильного приложения (11%).
«Ведомости» направили запрос в ФНС.