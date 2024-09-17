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В ФНС заявили о штатной работе личного кабинета физлица после сбоя

Ведомости

Личный кабинет физического лица на сайте работает штатно, несмотря на высокую активность пользователей сервиса. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

Активность на портале ФНС повысилась из-за массовой рассылки сводных налоговых уведомлений, пояснили в ведомстве. Сейчас личный кабинет физлица справляется с нагрузкой. У некоторых пользователей вход осуществлялся медленнее обычного, а часть из них видела сообщение, что сервис временно недоступен.

ФНС фиксирует, что в сервисе личного кабинета физлица авторизуется около 3600 пользователей в минуту, что в четыре раза превышает среднюю активность. По данным ведомства, с 00:00 мск в личный кабинет зашли более 3 млн пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 млн сводных налоговых уведомлений.

В случае возникновения проблем в службе рекомендовали пользователям почистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.

17 сентября в работе сайта ФНС произошел сбой. Пользователи не могли войти в личный кабинет налогоплательщика. В уведомлении говорилось, что сервис временно недоступен из-за проведения технических работ. Наибольшее количество жалоб на портале Downdetector было зафиксировано в 16:00 мск – 43 обращения от пользователей и 33,6% сетевых сбоев. По данным портала на 18:35 мск, четыре человека пожаловались на сбои в работе сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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