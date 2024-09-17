В ФНС заявили о штатной работе личного кабинета физлица после сбоя

ФНС фиксирует, что в сервисе личного кабинета физлица авторизуется около 3600 пользователей в минуту, что в четыре раза превышает среднюю активность. По данным ведомства, с 00:00 мск в личный кабинет зашли более 3 млн пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 млн сводных налоговых уведомлений.