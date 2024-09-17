В ФНС заявили о штатной работе личного кабинета физлица после сбоя
Личный кабинет физического лица на сайте работает штатно, несмотря на высокую активность пользователей сервиса. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).
Активность на портале ФНС повысилась из-за массовой рассылки сводных налоговых уведомлений, пояснили в ведомстве. Сейчас личный кабинет физлица справляется с нагрузкой. У некоторых пользователей вход осуществлялся медленнее обычного, а часть из них видела сообщение, что сервис временно недоступен.
ФНС фиксирует, что в сервисе личного кабинета физлица авторизуется около 3600 пользователей в минуту, что в четыре раза превышает среднюю активность. По данным ведомства, с 00:00 мск в личный кабинет зашли более 3 млн пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 млн сводных налоговых уведомлений.
В случае возникновения проблем в службе рекомендовали пользователям почистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.
17 сентября в работе сайта ФНС произошел сбой. Пользователи не могли войти в личный кабинет налогоплательщика. В уведомлении говорилось, что сервис временно недоступен из-за проведения технических работ. Наибольшее количество жалоб на портале Downdetector было зафиксировано в 16:00 мск – 43 обращения от пользователей и 33,6% сетевых сбоев. По данным портала на 18:35 мск, четыре человека пожаловались на сбои в работе сервиса.