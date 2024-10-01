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Мишустин: в РФ начнется массовый выпуск планшетов на отечественной ОС для школ

Ведомости

В России в ближайшее время запустят производство планшетов на отечественной операционной системе (ОС) для школ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал правительства.

«В ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, они будут предоставляться учителям в школах для работы с электронным образовательным контентом», – сказал Мишустин.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что в рамках национального проекта «Экономика данных» планируется направить из бюджета 67 млрд руб. до 2030 г. на обеспечение учителей, врачей, полицейских и пожарных планшетами с российской ОС. В частности, на закупку гаджетов для школ направят 42 млрд руб.

Планшеты необходимы, чтобы учителя могли вести электронные журналы и иметь доступ к образовательным материалам. Благодаря этому, как рассчитывают авторы документа, 99% записей на уроках будет заноситься сразу в электронный журнал, а 90% отчетности будет формироваться автоматически. Кроме того, предполагается, что на уроках преподаватели будут показывать школьникам электронный контент и работать с цифровыми сервисами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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