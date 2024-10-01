Мишустин: в РФ начнется массовый выпуск планшетов на отечественной ОС для школ

Планшеты необходимы, чтобы учителя могли вести электронные журналы и иметь доступ к образовательным материалам. Благодаря этому, как рассчитывают авторы документа, 99% записей на уроках будет заноситься сразу в электронный журнал, а 90% отчетности будет формироваться автоматически. Кроме того, предполагается, что на уроках преподаватели будут показывать школьникам электронный контент и работать с цифровыми сервисами.