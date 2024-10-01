Мишустин: в РФ начнется массовый выпуск планшетов на отечественной ОС для школ
В России в ближайшее время запустят производство планшетов на отечественной операционной системе (ОС) для школ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал правительства.
«В ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, они будут предоставляться учителям в школах для работы с электронным образовательным контентом», – сказал Мишустин.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что в рамках национального проекта «Экономика данных» планируется направить из бюджета 67 млрд руб. до 2030 г. на обеспечение учителей, врачей, полицейских и пожарных планшетами с российской ОС. В частности, на закупку гаджетов для школ направят 42 млрд руб.
Планшеты необходимы, чтобы учителя могли вести электронные журналы и иметь доступ к образовательным материалам. Благодаря этому, как рассчитывают авторы документа, 99% записей на уроках будет заноситься сразу в электронный журнал, а 90% отчетности будет формироваться автоматически. Кроме того, предполагается, что на уроках преподаватели будут показывать школьникам электронный контент и работать с цифровыми сервисами.