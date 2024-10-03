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Microsoft инвестирует 4,3 млрд евро в облачные и ИИ-разработки в Италии

Ведомости

Компания Microsoft направит 4,3 млрд евро в течение следующих двух лет на расширение инфраструктуры для облачных и ИИ-разработок в Италии, говорится в сообщении компании.

Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, поддерживающей ЦОД для облачных вычислений и ИИ-датацентры, а также на обучение сотрудников, сообщает компания. Благодаря инвестициям северная часть Италии станет одной из крупнейших дата-платформ компании, которая будет играть значительную роль во взаимодействии с европейскими технологическими правилами местных регуляторов. Также северная часть Италии станет ключевым технологическом «хабом» через который будет проходить сотрудничество международных организаций в области ИТ. В компании утверждают, что это крупнейшая инвестиция Microsoft в Италию.

18 сентября BlackRock, Microsoft и MGX объявили о глобальном инвестиционном партнерстве в рамках создания фонда инвестиций в ИИ-инфраструктуру (Global AI Infrastructure Investment Partnership, GAIIP). Сначала компании планируют привлечь $30 млрд. Средства фонда будут инвестироваться в новые дата-центры и расширение существующих, а также в создание необходимой для них энергетической инфраструктуры. После первого привлечения инвестиций компании намерены мобилизовать долговое финансирование до $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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