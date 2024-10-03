Microsoft инвестирует 4,3 млрд евро в облачные и ИИ-разработки в Италии
Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, поддерживающей ЦОД для облачных вычислений и ИИ-датацентры, а также на обучение сотрудников, сообщает компания. Благодаря инвестициям северная часть Италии станет одной из крупнейших дата-платформ компании, которая будет играть значительную роль во взаимодействии с европейскими технологическими правилами местных регуляторов. Также северная часть Италии станет ключевым технологическом «хабом» через который будет проходить сотрудничество международных организаций в области ИТ. В компании утверждают, что это крупнейшая инвестиция Microsoft в Италию.
18 сентября BlackRock, Microsoft и MGX объявили о глобальном инвестиционном партнерстве в рамках создания фонда инвестиций в ИИ-инфраструктуру (Global AI Infrastructure Investment Partnership, GAIIP). Сначала компании планируют привлечь $30 млрд. Средства фонда будут инвестироваться в новые дата-центры и расширение существующих, а также в создание необходимой для них энергетической инфраструктуры. После первого привлечения инвестиций компании намерены мобилизовать долговое финансирование до $100 млрд.