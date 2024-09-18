BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в ИИ-инфраструктуру

17 сентября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в ходе сессии форума Сapital Markets заявил, что Минфин России планирует к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Чебесков отметил, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в Россию. По его словам, они видят перспективы развития экономики страны. Ключевой в привлечении иностранных инвесторов будет работа с дружественными юрисдикциями.