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BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в ИИ-инфраструктуру

Ведомости

BlackRock, Microsoft и MGX объявили о глобальном инвестиционном партнерстве в рамках создания фонда инвестиций в ИИ-инфраструктуру (Global AI Infrastructure Investment Partnership, GAIIP). Сначала компании планируют привлечь $30 млрд, говорится в совместном сообщении компаний.

Средства фонда будут инвестироваться в новые датацентры и расширение существующих, а также в создание необходимой для них энергетической инфраструктуры. После первого привлечения инвестиций, компании намерены мобилизовать долговое финансирование до $100 млрд.

«Мобилизация частного капитала для создания инфраструктуры искусственного интеллекта, такой как центры обработки данных и электроэнергия, откроет многотриллионные долгосрочные инвестиционные возможности», – сказал генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Из заявления следует, что Nvidia поделится технологиями с GAIIP, тогда как инвестиционную часть на себя возьмет MGX.

17 сентября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в ходе сессии форума Сapital Markets заявил, что Минфин России планирует к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Чебесков отметил, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в Россию. По его словам, они видят перспективы развития экономики страны. Ключевой в привлечении иностранных инвесторов будет работа с дружественными юрисдикциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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