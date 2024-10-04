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Роспотребнадзор может начать использовать ИИ для защиты прав потребителей

Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) может заняться защитой прав потребителей, Роспотребнадзор обсуждает возможность использования технологии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы обсуждаем вопросы пользы и рисков от искусственного интеллекта и в деле защиты прав потребителя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Поповой, сейчас ИИ используется не только во благо, но и для обмана потребителей. Для выработки принципов противодействия различным нарушениям прав потребителей служба может внедрить технологии ИИ.

«Конечно же, мы этим сегодня занимаемся вместе с законодателями», – ответила она на вопрос о предполагаемых изменениях в законодательстве для защиты прав потребителей от недобросовестного применения ИИ.

В марте этого года Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта. Согласно ему, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимостей.

Банк России в ноябре 2023 г. объявил, что придерживается риск-ориентированного принципа регулирования ИИ в финансовой сфере. Под этим подразумевается зависимость формата регуляторных требований от объема и вероятности реализации риска использования технологии в сравнении с потенциальным положительным эффектом от ее внедрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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