Роспотребнадзор может начать использовать ИИ для защиты прав потребителей
Искусственный интеллект (ИИ) может заняться защитой прав потребителей, Роспотребнадзор обсуждает возможность использования технологии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы обсуждаем вопросы пользы и рисков от искусственного интеллекта и в деле защиты прав потребителя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Поповой, сейчас ИИ используется не только во благо, но и для обмана потребителей. Для выработки принципов противодействия различным нарушениям прав потребителей служба может внедрить технологии ИИ.
«Конечно же, мы этим сегодня занимаемся вместе с законодателями», – ответила она на вопрос о предполагаемых изменениях в законодательстве для защиты прав потребителей от недобросовестного применения ИИ.
В марте этого года Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта. Согласно ему, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимостей.
Банк России в ноябре 2023 г. объявил, что придерживается риск-ориентированного принципа регулирования ИИ в финансовой сфере. Под этим подразумевается зависимость формата регуляторных требований от объема и вероятности реализации риска использования технологии в сравнении с потенциальным положительным эффектом от ее внедрения.