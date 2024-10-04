Роспотребнадзор может начать использовать ИИ для защиты прав потребителей

В марте этого года Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта. Согласно ему, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимостей.