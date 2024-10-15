Google заказала малые модульные ядерные реакторы для своих data-центров

Компания Kairos, расположенная в Аламеде (Калифорния), разработала реактор, охлаждаемый не водой, а расплавленной фтористой солью. В декабре компания получила от Комиссии по ядерному регулированию США разрешение на строительство демонстрационного реактора мощностью 50 МВт в Теннесси под названием Hermes. Это было первое разрешение на строительство реактора нового типа в США за последние полвека. Министерство энергетики США инвестирует около $300 млн в проект Hermes в рамках программы Advanced Reactor Demonstration. Компания начала строительство Hermes в июле и планирует ввести его в эксплуатацию к 2027 г. В сентябре компания заявила, что построит завод по производству соли и две топливные лаборатории в Альбукерке (Нью-Мексико).