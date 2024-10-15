Google заказала малые модульные ядерные реакторы для своих data-центров
Компания Google заказала у стартапа Kairos Power от шести до семи малых модульных ядерных реакторов (SMR) для обеспечения низкоуглеродной электроэнергией своих энергоемких центров обработки данных. Об этом сообщает Financial Times.
Google и Kairos сообщили, что технологическая компания разместила заказ на SMR общей мощностью 500 МВт, что позволит Kairos ввести в эксплуатацию свой первый коммерческий реактор к 2030 г., а дополнительные реакторы – к 2035 г.
По словам Майкла Террелла, старшего директора компании по энергетике и климату, соглашение стало для Google «вехой в нашем 15-летнем пути к чистой энергии». Отвечая на вопрос, будут ли реакторы питаться от электросети или напрямую подключаться к центрам обработки данных, Террелл сказал, что Google рассматривает все варианты.
Обе компании отказались комментировать стоимость соглашения, а также то, будет ли Google финансировать строительство реакторов SMR заранее или просто оплачивать электроэнергию после их постройки. Сделка Google и Kairos – первая, в которой технологическая компания помогает ввести в эксплуатацию атомную электростанцию. За последние 20 лет в США было введено в эксплуатацию всего три реактора.
По словам Террелла, по сравнению с крупномасштабными атомными станциями, реакторы SMR предлагают «упрощенную, изначально безопасную конструкцию, более быстрое строительство и гибкость в выборе места размещения».
Компания Kairos, расположенная в Аламеде (Калифорния), разработала реактор, охлаждаемый не водой, а расплавленной фтористой солью. В декабре компания получила от Комиссии по ядерному регулированию США разрешение на строительство демонстрационного реактора мощностью 50 МВт в Теннесси под названием Hermes. Это было первое разрешение на строительство реактора нового типа в США за последние полвека. Министерство энергетики США инвестирует около $300 млн в проект Hermes в рамках программы Advanced Reactor Demonstration. Компания начала строительство Hermes в июле и планирует ввести его в эксплуатацию к 2027 г. В сентябре компания заявила, что построит завод по производству соли и две топливные лаборатории в Альбукерке (Нью-Мексико).