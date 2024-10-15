Bloomberg: роботы Маска на презентации We, Robot управлялись дистанционно
Tesla использовала людей для дистанционного управления прототипами роботов Optimus на презентации We, Robot. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что взаимодействие между роботами и посетителями мероприятия осуществлялось удаленно сотрудниками компании. Один из источников рассказал, что участие роботов в презентации изначально не планировалось. Основатель Tesla Илон Маск попросил включить их в программу примерно за три недели до мероприятия, когда не оставалось времени довести работу софта до нужной скорости. Именно поэтому компании пришлось ввести удаленное управление машинами. При этом роботы могли передвигаться без внешнего управления с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Использование человеческого фактора ставит под сомнение возможности и готовность роботов к выходу на рынок, отмечает Bloomberg. В ходе презентации Маск заявлял, что роботы Tesla смогут выполнять множество бытовых задач и будут доступны для покупки по цене от $20 000 до $30 000 за единицу.
11 октября Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla. На мероприятие We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, бизнесмен добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». Маск уточнил, что у Tesla есть уже 21 Cybercab. Всего компания собрала 50 полностью автономных автомобилей.