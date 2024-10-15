Bloomberg: роботы Маска на презентации We, Robot управлялись дистанционно

Собеседники агентства уточнили, что взаимодействие между роботами и посетителями мероприятия осуществлялось удаленно сотрудниками компании. Один из источников рассказал, что участие роботов в презентации изначально не планировалось. Основатель Tesla Илон Маск попросил включить их в программу примерно за три недели до мероприятия, когда не оставалось времени довести работу софта до нужной скорости. Именно поэтому компании пришлось ввести удаленное управление машинами. При этом роботы могли передвигаться без внешнего управления с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).