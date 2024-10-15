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Bloomberg: роботы Маска на презентации We, Robot управлялись дистанционно

Ведомости

Tesla использовала людей для дистанционного управления прототипами роботов Optimus на презентации We, Robot. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что взаимодействие между роботами и посетителями мероприятия осуществлялось удаленно сотрудниками компании. Один из источников рассказал, что участие роботов в презентации изначально не планировалось. Основатель Tesla Илон Маск попросил включить их в программу примерно за три недели до мероприятия, когда не оставалось времени довести работу софта до нужной скорости. Именно поэтому компании пришлось ввести удаленное управление машинами. При этом роботы могли передвигаться без внешнего управления с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Использование человеческого фактора ставит под сомнение возможности и готовность роботов к выходу на рынок, отмечает Bloomberg. В ходе презентации Маск заявлял, что роботы Tesla смогут выполнять множество бытовых задач и будут доступны для покупки по цене от $20 000 до $30 000 за единицу.

11 октября Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla. На мероприятие We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, бизнесмен добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». Маск уточнил, что у Tesla есть уже 21 Cybercab. Всего компания собрала 50 полностью автономных автомобилей.

После презентации акции Tesla упали на 5,36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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