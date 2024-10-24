Минцифры запустит бета-версию ИИ консультанта на «Госуслугах» до конца года

Министр добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как искусственный интеллект может быстро помочь пользователю в ответах на вопросы. Сейчас также внедряется технология ИИ для борьбы с мошенничеством. Искусственный интеллект выявляет аномальные паттерны поведения пользователей и помогает сокращать неприятные инциденты.