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Минцифры запустит бета-версию ИИ консультанта на «Госуслугах» до конца года

Ведомости

Минцифры России планирует до конца этого года запустить бета-версию консультанта на портале «Госуслуги», работающего на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил на пленарном заседании форума «Инфотех-2024» министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, ведомство видит огромный потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать быстрый и точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги.

«Мы с начала года тестируем российские модели и проводим закрытые тестирования, и я рад сказать, что мы в конце года откроем бета-версию», – уточнил Шадаев.

Министр добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как искусственный интеллект может быстро помочь пользователю в ответах на вопросы. Сейчас также внедряется технология ИИ для борьбы с мошенничеством. Искусственный интеллект выявляет аномальные паттерны поведения пользователей и помогает сокращать неприятные инциденты.

В феврале Шадаев сообщил, что нейросеть GPT могут начать использовать для консультаций на портале «Госуслуги». Тогда министр отмечал необходимость развивать «проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком заявления».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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