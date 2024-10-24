Минцифры запустит бета-версию ИИ консультанта на «Госуслугах» до конца года
Минцифры России планирует до конца этого года запустить бета-версию консультанта на портале «Госуслуги», работающего на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил на пленарном заседании форума «Инфотех-2024» министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
По его словам, ведомство видит огромный потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать быстрый и точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги.
«Мы с начала года тестируем российские модели и проводим закрытые тестирования, и я рад сказать, что мы в конце года откроем бета-версию», – уточнил Шадаев.
Министр добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как искусственный интеллект может быстро помочь пользователю в ответах на вопросы. Сейчас также внедряется технология ИИ для борьбы с мошенничеством. Искусственный интеллект выявляет аномальные паттерны поведения пользователей и помогает сокращать неприятные инциденты.
В феврале Шадаев сообщил, что нейросеть GPT могут начать использовать для консультаций на портале «Госуслуги». Тогда министр отмечал необходимость развивать «проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком заявления».