Прокуратура Парижа намерена расследовать взлом аккаунтов депутатов в Telegram

В документе описывалась схема злоумышленников: депутатов предупредили, что если они кликнут по мошеннической ссылке и введут свой номер телефона, их учетная запись Telegram может быть скомпрометирована и использована для рассылки «вредоносного контента». Politico также известно о случаях, когда журналисты получали в Telegram сообщения от некоторых депутатов, в том числе с предложением «посмотреть фотографии учителя начальных классов».