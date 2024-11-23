Прокуратура Парижа намерена расследовать взлом аккаунтов депутатов в Telegram
Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование по факту предполагаемого взлома в Telegram аккаунтов депутатов национального собрания Франции (нижней палаты парламента), передает BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Там также подтвердили, что дело было передано в управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC).
20 ноября издание Politico сообщило о взломе в мессенджере аккаунтов нескольких депутатов. По его данным, в тот день ряд французских парламентариев получили электронное письмо с предупреждением от службы ИТ-безопасности национального собрания, в котором говорилось о недопустимости «компрометации учетных записей» при обмене сообщениями.
В документе описывалась схема злоумышленников: депутатов предупредили, что если они кликнут по мошеннической ссылке и введут свой номер телефона, их учетная запись Telegram может быть скомпрометирована и использована для рассылки «вредоносного контента». Politico также известно о случаях, когда журналисты получали в Telegram сообщения от некоторых депутатов, в том числе с предложением «посмотреть фотографии учителя начальных классов».