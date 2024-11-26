Во время испытаний ракеты-носителя в Японии произошел пожар
При испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Об этом сообщает телеканал NHK.
Испытания происходили в Космическом центре Танегасима. За 120 секунд должно было пройти испытание двигателя второй ступени, но уже на 49-й секунде произошел взрыв, передает телеканал.
Сейчас выяснением причин возгорания занимается японское агентство аэрокосмических исследований. Известно, что пострадавших нет.
В 2023 г. во время испытаний этой ракеты произошел такой же взрыв. Инцидент произошел на полигоне Носиро в префектуре Акита в северной части страны. Причина взрыва не уточняется. По данным местного пожарного управления, пострадавших нет, пишет Jiji. К месту происшествия были направлены 11 пожарных машин, возгорание потушили примерно через полтора часа.
Epsilon S – улучшенная версия ракеты Epsilon, разработанная JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Первый запуск запланирован на 2024 г. Epsilon S представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету длиной около 27 м. Ее диаметр составляет 2,5 м, а грузоподъемность – от 590 до 700 кг.