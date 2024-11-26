Во время испытаний ракеты-носителя в Японии произошел пожар

В 2023 г. во время испытаний этой ракеты произошел такой же взрыв. Инцидент произошел на полигоне Носиро в префектуре Акита в северной части страны. Причина взрыва не уточняется. По данным местного пожарного управления, пострадавших нет, пишет Jiji. К месту происшествия были направлены 11 пожарных машин, возгорание потушили примерно через полтора часа.