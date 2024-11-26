РБК: в интернете закончился текст для обучения нейросетей

«Большие модели сейчас подошли к важному с точки зрения восприятия перелому в развитии: если раньше они "умнели" (росли в качестве) сразу по всем направлениям за счет своего размера и увеличения обучающей выборки, то сейчас этот рост сильно замедлился: кончились данные для обучения (текстов в интернете больше нет, новые не появляются с нужной скоростью)», – сказал он.