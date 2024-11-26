РБК: в интернете закончился текст для обучения нейросетей
«Большие модели сейчас подошли к важному с точки зрения восприятия перелому в развитии: если раньше они "умнели" (росли в качестве) сразу по всем направлениям за счет своего размера и увеличения обучающей выборки, то сейчас этот рост сильно замедлился: кончились данные для обучения (текстов в интернете больше нет, новые не появляются с нужной скоростью)», – сказал он.
Калинин уточнил, что с этим связаны и новости о том, что языковая модель GPT-5 не дает того прироста, который был в GPT-4 по сравнению с GPT-3.5.
В MTS AI отмечают шесть основных областей применения языковых моделей. В частности, помощь в создании контента и генерации компьютерного кода, «умный» поиск информации, чат-боты для взаимодействия с клиентами, сервисы речевой аналитики (например технологии выявления признаков мошенничества в разговорах), анализ данных и создание отчетов, а также HR-ассистенты (сортировка резюме, первичный отбор и предварительные интервью с кандидатами).
Центр искусственного интеллекта МТС оценивает объем российского рынка LLM-продуктов (Large Language Model, «большая языковая модель») для бизнеса в 35 млрд руб. по итогам этого года. По данным аналитиков, до 2028 г. этот показатель будет расти в среднем на 25% в год. РБК со ссылкой на данные MarketsandMarkets, BIS Research и Polaris Market Research пишет, что объем рынка продуктов языковых моделей в мире в 2024 г. составит $6,4 млрд.
«Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Gartner писали, что потенциальный эффект внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе будет демонстрировать до 15,8% роста выручки, 15,2% сокращения издержек и более 22% роста производительности сотрудников.
Аналитики IBM Research также отмечали, что разговорный ИИ может снизить затраты на обслуживание клиентов на 30%, а некоторые компании считают, что разговорный ИИ может быть самостоятельным продавцом.