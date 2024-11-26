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РБК: в интернете закончился текст для обучения нейросетей

Ведомости

Данные для обучения нейросетей в интернете закончились. Об этом заявил гендиректор Центра искусственного интеллекта МТС (MTS AI) Андрей Калинин в комментарии РБК.

«Большие модели сейчас подошли к важному с точки зрения восприятия перелому в развитии: если раньше они "умнели" (росли в качестве) сразу по всем направлениям за счет своего размера и увеличения обучающей выборки, то сейчас этот рост сильно замедлился: кончились данные для обучения (текстов в интернете больше нет, новые не появляются с нужной скоростью)», – сказал он.

Калинин уточнил, что с этим связаны и новости о том, что языковая модель GPT-5 не дает того прироста, который был в GPT-4 по сравнению с GPT-3.5.

В MTS AI отмечают шесть основных областей применения языковых моделей. В частности, помощь в создании контента и генерации компьютерного кода, «умный» поиск информации, чат-боты для взаимодействия с клиентами, сервисы речевой аналитики (например технологии выявления признаков мошенничества в разговорах), анализ данных и создание отчетов, а также HR-ассистенты (сортировка резюме, первичный отбор и предварительные интервью с кандидатами).

Центр искусственного интеллекта МТС оценивает объем российского рынка LLM-продуктов (Large Language Model, «большая языковая модель») для бизнеса в 35 млрд руб. по итогам этого года. По данным аналитиков, до 2028 г. этот показатель будет расти в среднем на 25% в год. РБК со ссылкой на данные MarketsandMarkets, BIS Research и Polaris Market Research пишет, что объем рынка продуктов языковых моделей в мире в 2024 г. составит $6,4 млрд.

«Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Gartner писали, что потенциальный эффект внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе будет демонстрировать до 15,8% роста выручки, 15,2% сокращения издержек и более 22% роста производительности сотрудников.

Аналитики IBM Research также отмечали, что разговорный ИИ может снизить затраты на обслуживание клиентов на 30%, а некоторые компании считают, что разговорный ИИ может быть самостоятельным продавцом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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