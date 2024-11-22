ИИ знает, чей Крым

Большие языковые модели (БЯМ, или LLM – от англоязычного large language model) за несколько последних лет стали популярным инструментом для решения многочисленных задач при работе с информацией. Их способности в обработке естественного языка постоянно растут. Десятки разнообразных LLM уже успешно используются для автоматизации как рутинных, так и вполне творческих процессов: от написания писем и статей – до создания кода в разработке ПО, обработки лидов в маркетинге, обеспечения пользовательской поддержки в многочисленных отраслях.