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ИИ знает, чей Крым

Какие большие языковые модели лучше других справляются с подбором корректных ответов на социально-чувствительные запросы
Сергей Боловцов , директор Исследовательского центра искусственного интеллекта Института общественных наук Президентской академии

Большие языковые модели (БЯМ, или LLM – от англоязычного large language model) за несколько последних лет стали популярным инструментом для решения многочисленных задач при работе с информацией. Их способности в обработке естественного языка постоянно растут. Десятки разнообразных LLM уже успешно используются для автоматизации как рутинных, так и вполне творческих процессов: от написания писем и статей – до создания кода в разработке ПО, обработки лидов в маркетинге, обеспечения пользовательской поддержки в многочисленных отраслях.

Однако у инструментария LLM выявились и очевидные ограничения. Например, некоторые большие языковые модели плохо справляются с темами, чувствительными для разных социокультурных контекстов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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