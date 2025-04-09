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Минцифры намерено обеспечить свободный доступ операторов на гособъекты

Ведомости

Минцифры планирует обеспечить свободный доступ операторов связи на государственные объекты. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями».

Он напомнил, что 2024 г. был принят «многострадальный» закон о доступе операторов в дома. Следующим этапом после него запланирован доступ на объекты госимущества.

«Подразумевается минимизация стоимости вплоть до бесплатного размещения. Мы считаем, что нужно максимально снижать», – отметил Шадаев.

27 марта 2024 г. депутаты Госдумы приняли закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Совет Федерации одобрил его 3 апреля того же года. 6 апреля закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирные дома, за исключением платы за электричество, должны осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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