Минцифры намерено обеспечить свободный доступ операторов на гособъекты
Минцифры планирует обеспечить свободный доступ операторов связи на государственные объекты. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями».
Он напомнил, что 2024 г. был принят «многострадальный» закон о доступе операторов в дома. Следующим этапом после него запланирован доступ на объекты госимущества.
«Подразумевается минимизация стоимости вплоть до бесплатного размещения. Мы считаем, что нужно максимально снижать», – отметил Шадаев.
27 марта 2024 г. депутаты Госдумы приняли закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Совет Федерации одобрил его 3 апреля того же года. 6 апреля закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирные дома, за исключением платы за электричество, должны осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.