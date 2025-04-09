Минцифры намерено обеспечить свободный доступ операторов на гособъекты

27 марта 2024 г. депутаты Госдумы приняли закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Совет Федерации одобрил его 3 апреля того же года. 6 апреля закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирные дома, за исключением платы за электричество, должны осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.