Из-за ограничений связи в Москве возросло число подключений к публичным точкам Wi-Fi

5 мая Российская система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (РСЧС) опубликовала сообщение о вероятных перебоях с интернет-соединением в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этот же день фиксировались масштабные сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Пользователи жаловались на неполадки в приложениях Сбербанка, «Т-мобайла», «Яндекс.GO».