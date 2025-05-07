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Из-за ограничений связи в Москве возросло число подключений к публичным точкам Wi-Fi

Ведомости

Оператор решений для гостевого интернета Hot-WiFi зафиксировал значительный рост подключений к публичным точкам Wi-Fi в Москве в связи с временными ограничениями мобильной связи, связанными с проведением парада Победы. Об этом сообщили в компании.

По данным оператора, общее количество подключений увеличилось на 92%. Максимальную нагрузку продемонстрировали кофейни (+238%), фитнес-клубы (+199%) и рестораны (+192%).

Также изменилась структура способов авторизации в сети Wi-Fi. Пользователи стали активнее использовать альтернативные каналы входа. В частности, авторизацию через звонок (рост в 3 раза), портал «Госуслуги» (в 10 раз) и SMS-коды (в 2 раза).

Сооснователь Hot-WiFi Вадим Виноградов отметил, что сложившаяся ситуация показала высокую значимость устойчивого Wi-Fi-доступа в городских пространствах. Он считает, что бизнес, работающий с гостевыми пространствами, может получить дополнительную ценность за счет стабильного интернета.

5 мая Российская система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (РСЧС) опубликовала сообщение о вероятных перебоях с интернет-соединением в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этот же день фиксировались масштабные сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Пользователи жаловались на неполадки в приложениях Сбербанка, «Т-мобайла», «Яндекс.GO».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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