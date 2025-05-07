Из-за ограничений связи в Москве возросло число подключений к публичным точкам Wi-Fi
Оператор решений для гостевого интернета Hot-WiFi зафиксировал значительный рост подключений к публичным точкам Wi-Fi в Москве в связи с временными ограничениями мобильной связи, связанными с проведением парада Победы. Об этом сообщили в компании.
По данным оператора, общее количество подключений увеличилось на 92%. Максимальную нагрузку продемонстрировали кофейни (+238%), фитнес-клубы (+199%) и рестораны (+192%).
Также изменилась структура способов авторизации в сети Wi-Fi. Пользователи стали активнее использовать альтернативные каналы входа. В частности, авторизацию через звонок (рост в 3 раза), портал «Госуслуги» (в 10 раз) и SMS-коды (в 2 раза).
Сооснователь Hot-WiFi Вадим Виноградов отметил, что сложившаяся ситуация показала высокую значимость устойчивого Wi-Fi-доступа в городских пространствах. Он считает, что бизнес, работающий с гостевыми пространствами, может получить дополнительную ценность за счет стабильного интернета.
5 мая Российская система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (РСЧС) опубликовала сообщение о вероятных перебоях с интернет-соединением в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этот же день фиксировались масштабные сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Пользователи жаловались на неполадки в приложениях Сбербанка, «Т-мобайла», «Яндекс.GO».