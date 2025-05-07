Что известно об ограничениях в связи с обеспечением безопасности 9 мая

Что известно об ограничениях в связи с обеспечением безопасности 9 маяМеры коснулись транспорта и доступа в сеть
На фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне меры безопасности в России усиливаются: запланированы масштабные памятные мероприятия. В частности, ожидается, что на парад в столицу прибудут лидеры 29 стран. Планируется также три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям в работе связи с 7 по 9 мая. Представитель Кремля напомнил, что Россия должна учитывать «опасное соседство».
Сотовая связь и мобильный интернет
- 5 мая Российская система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (РСЧС) опубликовала сообщение о вероятных перебоях с интернет-соединением в Москве. Это связано с обеспечением безопасности в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы.
- В этот же день фиксировались масштабные сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Пользователи жаловались на неполадки в приложениях Сбербанка, «Т-мобайл», «Яндекс GO».
МТС 7 мая предупредила, что в отдельных районах Москвы возможны неполадки в работе мобильного интернета. Сбербанк в СМС-рассылке предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение.
Система быстрых платежей (СБП) предупредила, что с 7 по 9 мая московские клиенты могут столкнуться с трудностями с переводами и оплатой. Временные сложности могут быть при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.
Работа транспорта, самокатов, велосипедов
Мэрия Москвы сообщила, что с 7 по 9 мая в столице запланированы ограничения на проезд транспорта. Администрация также предупредила об ограничениях работы мобильного интернета.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что из-за подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на работу такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.
Метро
7 и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро. Станции «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции» будут доступны исключительно на вход и пересадку.
Дополнительные ограничения могут коснуться «Маяковской», «Пушкинской», «Чеховской», «Лубянки», «Тверской», «Китай-города». Дептранс Москвы также предупреждал о возможных временных ограничениях на работу метро 7 мая – из-за повышенной нагрузки и мероприятий в столице.
В конце апреля президент России Владимир Путин объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» (с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая) РФ объявляет перемирие в конфликте на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия и заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней. Атаки украинских беспилотников на Московский регион после этого участились. В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин. 6 мая, по его словам, российские военные в течение всего дня отражали атаки БПЛА.