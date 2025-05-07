Что известно об ограничениях в связи с обеспечением безопасности 9 мая

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» (с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая) РФ объявляет перемирие в конфликте на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия и заявил, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней. Атаки украинских беспилотников на Московский регион после этого участились. В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин. 6 мая, по его словам, российские военные в течение всего дня отражали атаки БПЛА.