РСЧС предупредила о возможных сбоях в работе мобильного интернета в праздники
Сбои в работе интернета в Москве возможны из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая. Это следует из-за оповещения РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций).
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», – говорится в сообщении.
Также, согласно сервису Downdetector, у россиян возникли трудности с доступом к банковским приложениям, видеохостингам, мессенджерам и госсервисам.