РСЧС предупредила о возможных сбоях в работе мобильного интернета в праздники

Сбои начались около 11:00 по московскому времени. Пользователи жаловались на работу операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2. Больше всего сообщений поступало из Москвы. Клиенты операторов сообщали об отсутствии связи и мобильного интернета.