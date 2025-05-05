Что известно о сбоях в работе операторов и мессенджеров в Москве и Подмосковье

Клиенты операторов заявляют об отсутствии связи и мобильного интернета. Большинство жалоб поступило на работу МТС. По состоянию на 12:27 мск на работу оператора за сутки пожаловались 11 983 пользователя. Они заявили об общем сбое и сбое мобильного приложения. Чаще всего жалобы поступали из Москвы (48%), Московской области (14%) и Санкт-Петербурга (7%). Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой 9327 раз, T-2 – 8727 раз, «Мегафона» – 3564 раз, Yota – 1545 раз.