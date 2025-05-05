Что известно о сбоях в работе операторов и мессенджеров в Москве и Подмосковье

Что известно о сбоях в работе операторов и мессенджеров в Москве и ПодмосковьеСреди неполадок – отсутствие оповещений
Жители России массово жалуются на сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). О неполадках свидетельствуют данные Downdetector. Кроме того, фиксируются жалобы на работу приложений Сбербанка, «Т-мобайл», «Яндекс GO», сайта Минобороны.
5 мая жителям Москвы и Московской области пришло сообщение от РСЧС с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет, убедился корреспондент «Ведомостей». Отмечалось, что это связано с «обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».
Клиенты операторов заявляют об отсутствии связи и мобильного интернета. Большинство жалоб поступило на работу МТС. По состоянию на 12:27 мск на работу оператора за сутки пожаловались 11 983 пользователя. Они заявили об общем сбое и сбое мобильного приложения. Чаще всего жалобы поступали из Москвы (48%), Московской области (14%) и Санкт-Петербурга (7%). Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой 9327 раз, T-2 – 8727 раз, «Мегафона» – 3564 раз, Yota – 1545 раз.
Пользователи мессенджеров говорят, что не получают оповещений или не могут загрузить приложение. По данным на 12:16 мск, на сбой в работе WhatsApp пожаловались 632 человека за сутки, на работу Telegram – 2058 человек.
На сбой сервиса «Яндекс GO» по данным на 12:17 мск за сутки пожаловались 244 пользователя. Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве (34%), Санкт-Петербурге (20%) и Нижегородской области (16%).