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Что известно о сбоях в работе операторов и мессенджеров в Москве и Подмосковье

Среди неполадок – отсутствие оповещений
Инна Шульгина
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Жители России массово жалуются на сбои в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», Yota, мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). О неполадках свидетельствуют данные Downdetector. Кроме того, фиксируются жалобы на работу приложений Сбербанка, «Т-мобайл», «Яндекс GO», сайта Минобороны.

  • 5 мая жителям Москвы и Московской области пришло сообщение от РСЧС с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет, убедился корреспондент «Ведомостей». Отмечалось, что это связано с «обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий».

  • Клиенты операторов заявляют об отсутствии связи и мобильного интернета. Большинство жалоб поступило на работу МТС. По состоянию на 12:27 мск на работу оператора за сутки пожаловались 11 983 пользователя. Они заявили об общем сбое и сбое мобильного приложения. Чаще всего жалобы поступали из Москвы (48%), Московской области (14%) и Санкт-Петербурга (7%). Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой 9327 раз, T-2 – 8727 раз, «Мегафона» – 3564 раз, Yota – 1545 раз.

  • Пользователи мессенджеров говорят, что не получают оповещений или не могут загрузить приложение. По данным на 12:16 мск, на сбой в работе WhatsApp пожаловались 632 человека за сутки, на работу Telegram – 2058 человек.

На сбой сервиса «Яндекс GO» по данным на 12:17 мск за сутки пожаловались 244 пользователя. Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве (34%), Санкт-Петербурге (20%) и Нижегородской области (16%).

  • Сбои в работе сайта Минобороны, в основном, коснулись жителей Республики Саха (Якутия) и Рязанской области. На 12:18 суточное число жалоб пользователей составило 225. В основном фиксируются проблемы с загрузкой ресурса и входом в личный кабинет военнослужащего.

  • На работу «Сбербанк онлайн» пожаловались 368 человек за сутки, «T-мобайл» – 179 (на 12:20 мск).

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    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

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