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Работу метро Москвы могут ограничить 7 мая

Ведомости

В московском метро возможны ситуативные ограничения на станциях 7 мая. Об этом сообщили в департамента транспорта Москвы, передает «Интерфакс».

7 мая с 5:00 мск будет временно ограничено движение в центре столицы. Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на метро. При этом, ограничения возможны и там – в течение дня на движение могут влиять временные ограничения, увеличение числа автомобилей в городе и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций и др.

30 апреля на сайте Московского метрополитена объявили, что 7 и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро. Только на вход и пересадку будут доступны станции «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции».

Дополнительные ограничения могут затронуть «Маяковскую», «Пушкинскую», «Чеховскую», «Лубянку», «Тверскую», «Китай-город».

Ограничения вводятся на фоне приближения 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая пресс-служба мэра и правительства Москвы объявила, что в столице с 7 по 9 мая возможны ограничения на проезд транспорта и в работе мобильного интернета.

Аэропорт «Внуково» введет ограничения на вход на фоне празднования Дня Победы. В здание аэропорта будут впускать только пассажиров с авиабилетом или посадочным талоном с 8 по 12 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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