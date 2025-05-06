Работу метро Москвы могут ограничить 7 мая
В московском метро возможны ситуативные ограничения на станциях 7 мая. Об этом сообщили в департамента транспорта Москвы, передает «Интерфакс».
7 мая с 5:00 мск будет временно ограничено движение в центре столицы. Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на метро. При этом, ограничения возможны и там – в течение дня на движение могут влиять временные ограничения, увеличение числа автомобилей в городе и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций и др.
30 апреля на сайте Московского метрополитена объявили, что 7 и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро. Только на вход и пересадку будут доступны станции «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции».
Дополнительные ограничения могут затронуть «Маяковскую», «Пушкинскую», «Чеховскую», «Лубянку», «Тверскую», «Китай-город».
Ограничения вводятся на фоне приближения 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая пресс-служба мэра и правительства Москвы объявила, что в столице с 7 по 9 мая возможны ограничения на проезд транспорта и в работе мобильного интернета.
Аэропорт «Внуково» введет ограничения на вход на фоне празднования Дня Победы. В здание аэропорта будут впускать только пассажиров с авиабилетом или посадочным талоном с 8 по 12 мая.