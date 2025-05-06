Работу метро Москвы могут ограничить 7 мая

7 мая с 5:00 мск будет временно ограничено движение в центре столицы. Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на метро. При этом, ограничения возможны и там – в течение дня на движение могут влиять временные ограничения, увеличение числа автомобилей в городе и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций и др.