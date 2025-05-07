Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне», – сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.