Газета
Телеграм
/ Политика

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи

По его словам, Россия должна учитывать «опасное соседство»
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге призвал россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям в работе связи с 7 по 9 мая.

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне», – сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Он напомнил, что Россия должна учитывать «опасное соседство», которое есть у страны. В связи с этим на протяжении всех дней, когда в Москве будут находиться гости, прибывшие на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нужно быть готовыми к временным ограничениям в работе мобильного интернета.

6 мая мэрия Москвы предупредила жителей столицы о вероятных сбоях при использовании мобильного интернета с 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Москвичи уже заявляли о проблемах в работе операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2.

Сбербанк сообщил клиентам о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Причиной этому стали перебои в работе мобильного интернета в Москве и Московской области в ходе подготовки к празднованию Дня Победы. Для совершения операций банк порекомендовал подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позднее. Об ограничениях в работе предупреждала СБП.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов также предупредил, что в столице 7 и 9 мая на некоторых улицах в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат работу сервисов такси, каршеринга и аренды электросамокатов и велосипедов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных