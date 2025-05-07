Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связиПо его словам, Россия должна учитывать «опасное соседство»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге призвал россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям в работе связи с 7 по 9 мая.
«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне», – сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Он напомнил, что Россия должна учитывать «опасное соседство», которое есть у страны. В связи с этим на протяжении всех дней, когда в Москве будут находиться гости, прибывшие на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нужно быть готовыми к временным ограничениям в работе мобильного интернета.
6 мая мэрия Москвы предупредила жителей столицы о вероятных сбоях при использовании мобильного интернета с 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Москвичи уже заявляли о проблемах в работе операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2.
Сбербанк сообщил клиентам о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Причиной этому стали перебои в работе мобильного интернета в Москве и Московской области в ходе подготовки к празднованию Дня Победы. Для совершения операций банк порекомендовал подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позднее. Об ограничениях в работе предупреждала СБП.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов также предупредил, что в столице 7 и 9 мая на некоторых улицах в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат работу сервисов такси, каршеринга и аренды электросамокатов и велосипедов.