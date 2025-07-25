Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

FT: за три месяца Китаю поставили подсанкционные процессоры Nvidia на $1 млрд

Ведомости

В течение трех месяцев после ужесточения президентом США Дональдом Трампом контроля за экспортом чипов, в Китай были поставлены передовые процессоры Nvidia для искусственного интеллекта на сумму не менее $1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и анализ «десятков контрактов на продажу, документов компаний».

По данным FT, B200 от Nvidia стал «самым востребованным и широко доступным чипом на процветающем китайском черном рынке американских полупроводников». Процессор активно используют OpenAI, Google и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), для обучения своих новейших систем искусственного интеллекта. Его продажа в Китай запрещена.

Согласно документам, упоминаемым изданием, в мае некоторые китайские дистрибьюторы начали продавать B200 поставщикам центров обработки данных, обслуживающим китайские группы, занимающиеся искусственным интеллектом. Это случилось в скором времени после того, как администрация Трампа приняла меры по предотвращению продаж H20 – менее мощного чипа Nvidia, разработанного с учетом ограничений, введенных при экс-президенте Джо Байдене. По данным FT, получение и продажа чипов Nvidia в Китае законны при условии уплаты соответствующих пограничных пошлин. Но компании, продающие и отправляющие их в эту страну, нарушают законодательство США.

В середине июля The Wall Street Journal писала, что представители администрации Трампа препятствуют завершению работы над соглашением по закупкам Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) передовых чипов для искусственного интеллекта Nvidia на миллиарды долларов «из соображений национальной безопасности». Переговоры США и ОАЭ зашли в тупик из-за опасений Вашингтона относительно возможной утечки технологий в Китай.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных