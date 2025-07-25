FT: за три месяца Китаю поставили подсанкционные процессоры Nvidia на $1 млрд
В течение трех месяцев после ужесточения президентом США Дональдом Трампом контроля за экспортом чипов, в Китай были поставлены передовые процессоры Nvidia для искусственного интеллекта на сумму не менее $1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и анализ «десятков контрактов на продажу, документов компаний».
По данным FT, B200 от Nvidia стал «самым востребованным и широко доступным чипом на процветающем китайском черном рынке американских полупроводников». Процессор активно используют OpenAI, Google и Meta
Согласно документам, упоминаемым изданием, в мае некоторые китайские дистрибьюторы начали продавать B200 поставщикам центров обработки данных, обслуживающим китайские группы, занимающиеся искусственным интеллектом. Это случилось в скором времени после того, как администрация Трампа приняла меры по предотвращению продаж H20 – менее мощного чипа Nvidia, разработанного с учетом ограничений, введенных при экс-президенте Джо Байдене. По данным FT, получение и продажа чипов Nvidia в Китае законны при условии уплаты соответствующих пограничных пошлин. Но компании, продающие и отправляющие их в эту страну, нарушают законодательство США.
В середине июля The Wall Street Journal писала, что представители администрации Трампа препятствуют завершению работы над соглашением по закупкам Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) передовых чипов для искусственного интеллекта Nvidia на миллиарды долларов «из соображений национальной безопасности». Переговоры США и ОАЭ зашли в тупик из-за опасений Вашингтона относительно возможной утечки технологий в Китай.