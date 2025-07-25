FT: за три месяца Китаю поставили подсанкционные процессоры Nvidia на $1 млрд

Согласно документам, упоминаемым изданием, в мае некоторые китайские дистрибьюторы начали продавать B200 поставщикам центров обработки данных, обслуживающим китайские группы, занимающиеся искусственным интеллектом. Это случилось в скором времени после того, как администрация Трампа приняла меры по предотвращению продаж H20 – менее мощного чипа Nvidia, разработанного с учетом ограничений, введенных при экс-президенте Джо Байдене. По данным FT, получение и продажа чипов Nvidia в Китае законны при условии уплаты соответствующих пограничных пошлин. Но компании, продающие и отправляющие их в эту страну, нарушают законодательство США.