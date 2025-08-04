Xiaomi представила новую голосовую модель ИИ с открытым исходным кодом
Корпорация Xiaomi выпустила новую голосовую модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом (open source). Пресс-релиз доступен в аккаунте компании в WeChat.
Новая MiDashengLM-7B создана на базе основной голосовой модели Xiaomi, которая используется в автомобилях и умных домашних гаджетах с интеграцией с открытым исходным кодом Qwen2.5-Omni-7B от компании Alibaba Group Holding Ltd.
Голосовая модель с открытым кодом сможет лучше понимать окружающие звуки, речь и музыку даже среди шума. Модель также анализирует скрытый смысл событий, улучшая общее понимание контекста. Она обучается распознавать разные языки и произношения, говорится в пресс-релизе.
Открытый исходный код – это метод разработки программного обеспечения, при котором исходный код продукта доступен для всех. Любой пользователь может просматривать, изменять его, настраивая под любые задачи, что делает программное обеспечение универсальным.
Как писал SCMP, Китай укрепляет свои позиции в глобальной экосистеме разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. Эксперты отмечают, что помимо количественного роста, Китай демонстрирует и качественный скачок в участии в open-source-проектах. По данным исследования OpenRank, опубликованного в апреле, с 2015 по 2024 г. вклад Китая в международные проекты с открытым кодом увеличился более чем в 10 раз. Для сравнения, вклад США за тот же период практически не изменился.
Одним из знаковых проектов, подчеркивающих амбиции Китая в этой области, стало развитие моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, которые уже активно применяются как внутри страны, так и за ее пределами.