Китай стал мировым лидером по числу разработчиков открытого ПО

Эксперты отмечают, что помимо количественного роста, Китай демонстрирует и качественный скачок в участии в open-source-проектах. По данным исследования OpenRank, опубликованного в апреле, с 2015 по 2024 г. вклад Китая в международные проекты с открытым кодом увеличился более чем в 10 раз. Для сравнения, вклад США за тот же период практически не изменился.