Китай стал мировым лидером по числу разработчиков открытого ПО
Китай укрепляет свои позиции в глобальной экосистеме разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. Об этом пишет SCMP.
Как заявил член аналитической платформы OSS Compass Ке Мэн на конференции Open Atom Open-Source Ecosystem в Пекине, в прошлом году в стране насчитывалось более 2,2 млн активных open-source-разработчиков, что делает Китай мировым лидером по этому показателю.
По данным OSS Compass, Китай и Индия, с более чем 2 млн разработчиков каждая, становятся ключевыми центрами роста и талантов в сфере открытого ПО, постепенно смещая глобальный фокус разработки с Запада на Восток. Для сравнения, в странах ЕС зарегистрировано около 1,9 млн активных разработчиков, в США – около 1,7 млн.
Эксперты отмечают, что помимо количественного роста, Китай демонстрирует и качественный скачок в участии в open-source-проектах. По данным исследования OpenRank, опубликованного в апреле, с 2015 по 2024 г. вклад Китая в международные проекты с открытым кодом увеличился более чем в 10 раз. Для сравнения, вклад США за тот же период практически не изменился.
Одним из знаковых проектов, подчеркивающих амбиции Китая в этой области, стало развитие моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, которые уже активно применяются как внутри страны, так и за ее пределами.