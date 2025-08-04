В Telegram появилась верификация личных аккаунтов

3 июня мессенджер Telegram добавил функцию отправки сообщений каналам. «Теперь вы можете отправлять личные сообщения каналам и вести беседы напрямую с их владельцами и администраторами. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая своих контактных данных», – говорится в сообщении площадки.