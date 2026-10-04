Google с 9 октября уберет Gemini Pro из бесплатного доступа
С 9 октября модель искусственного интеллекта Gemini Pro станет доступна только по подписке AI Plus. Об этом компания Google сообщила в справочном центре.
«Пользователи с подпиской AI Plus получат информацию о сроках в электронном письме», – говорится в сообщении. Пользователи без подписки сохранят доступ к модели Gemini Flash-Lite .
1 октября Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Она предназначена для сложных многоэтапных задач, включая разработку программного обеспечения, юридическую и финансовую работу, а также кибербезопасность. Google уже использует Gemini 4 Argon для внутренних задач. В частности, модель помогла оптимизировать использование памяти в дата-центрах компании и высвободить сотни терабайт без покупки дополнительного оборудования
28 июня Financial Times писала, что Google ввела ограничения на использование компанией Meta