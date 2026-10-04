Google с 9 октября уберет Gemini Pro из бесплатного доступа

28 июня Financial Times писала, что Google ввела ограничения на использование компанией Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) своих моделей Gemini из-за ограниченности вычислительных ресурсов. По данным издания, ограничения затронули внутренние проекты Meta. В связи с этим компания рекомендовала сотрудникам более эффективно использовать токены искусственного интеллекта. Как отмечает Financial Times, Google ввела аналогичные ограничения и для ряда других клиентов, однако наиболее заметно они сказались именно на Meta.