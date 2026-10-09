Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса
Компания Apple распорядилась, чтобы некоторые из ее поставщиков сократили производство компонентов для недавно выпущенных iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max из-за низкого спроса на устройства. Об этом пишет Nikkei Asia в пятницу со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Заказы на компоненты на октябрь компания сократила на 15%–20% от плана. Резкий рост стоимости чипов памяти привел и к повышению цен на сами смартфоны, что снизило потребительский спрос. Однако, пишет Nikkei, снижение заказов может быть также связано с изменением Apple графика запуска серии 18.
iPhone 18 Pro был выпущен в сентябре, но, по сообщениям, реакция потребителей оказалась более прохладной, чем ожидалось. В прошлом году базовая модель iPhone пользовалась заметно большей популярностью. Сокращение выпуска версий Pro может быть связано с тем, что компания решила больше акцентировать внимание на базовых iPhone 18 и iPhone Air, которые планируется представить в начале 2027 г.
На официальном сайте Apple цена iPhone 18 Pro начинается с $1199 (102 036,78 руб.), а у версии Pro Max – с $1299 (110 546,94 руб.).
Презентация новых устройств состоялась 9 сентября. Устройства выпускаются в четырех цветах: черном, серебристом, Glacier и бордовом. Одним из основных обновлений стала новая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент сможет учитывать контекст предыдущих запросов и содержимое экрана, искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, а также выполнять действия сразу в нескольких приложениях.
ИИ-функции также расширены в «Фото», Safari, «Сообщениях» и Mail. Часть обработки будет выполняться на устройстве, а сложные задачи – в защищенной облачной инфраструктуре Apple. Новая Siri выйдет в бета-версии позднее в 2026 г. На первом этапе она будет доступна только на английском языке. В Евросоюзе и Китае сервис на старте доступен не будет.