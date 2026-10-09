Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,672-0,06%LIFE1,615+0,31%VEON-RX71+0,14%IMOEX2 304,96-0,32%RTSI850,08-0,32%RGBI110,64-0,03%RGBITR761,35+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Володин выступил против привязки тарифов связи к росту тарифов ЖКХ

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против использования динамики тарифов ЖКХ в качестве ориентира при формировании цен на услуги связи. Такой подход он назвал неправильным и необоснованным.

«И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно – разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью», – заявил Володин. По его словам, депутаты Госдумы такой подход к формированию тарифов не поддерживают. Он также напомнил, что прогнозная инфляция в России в 2026 г., по оценке Минэкономразвития, составляет около 6,8%.

В начале 2026 г. «Мегафон» повысил стоимость услуг связи для части абонентов на 10–20%. После этого ФАС начала проверять изменение тарифов оператора на соответствие антимонопольному законодательству.

«Ведомости» писали, что, согласно опросу Telecom Daily, 96% российских телекомкомпаний планировали повысить цены в 2026 г. Почти половина участников исследования ожидали роста тарифов на 5–10%, еще 16% – более чем на 10%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь