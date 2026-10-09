Володин выступил против привязки тарифов связи к росту тарифов ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против использования динамики тарифов ЖКХ в качестве ориентира при формировании цен на услуги связи. Такой подход он назвал неправильным и необоснованным.
«И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно – разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью», – заявил Володин. По его словам, депутаты Госдумы такой подход к формированию тарифов не поддерживают. Он также напомнил, что прогнозная инфляция в России в 2026 г., по оценке Минэкономразвития, составляет около 6,8%.
«Ведомости» писали, что, согласно опросу Telecom Daily, 96% российских телекомкомпаний планировали повысить цены в 2026 г. Почти половина участников исследования ожидали роста тарифов на 5–10%, еще 16% – более чем на 10%.