Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Volkswagen загрузит ГАЗ

Группа ГАЗ и Volkswagen продлили соглашение о контрактной сборке до 2025 года

Среди новых проектов – закупка немецких двигателей для «Газелей» и, возможно, узлов для грузовой техники группы ГАЗ