Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Volkswagen загрузит ГАЗ
Группа ГАЗ и Volkswagen продлили соглашение о контрактной сборке до 2025 года
Среди новых проектов – закупка немецких двигателей для «Газелей» и, возможно, узлов для грузовой техники группы ГАЗ
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Сейчас конвейер в Нижнем Новгороде, выпускающий автомобили группы Volkswagen, недозагружен
Andrey Rudakov / Bloomberg
Контракт с группой ГАЗ на выпуск легковых автомобилей группы Volkswagen в Нижнем Новгороде продлен до 2025 г. Соответствующее соглашение партнеры подписали 15 июня.
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